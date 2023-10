Activision Blizzard macht Milliarden mit In-Game-Käufen

Activision Blizzard hat im vergangenen Jahr viel mediale Aufmerksamkeit durch den lange in der Schwebe h�ngenden Deal mit Microsoft erhalten. Bekannt ist der Videospiele-Publisher aber vor allem durch Titel wie World of Warcraft, Call of Duty aber auch Mobile Games wie Candy Crush. Allein die Spiele der Call of Duty-Reihe verkauften sich weltweit mehr als 425 Millionen Mal und sind regelm��ig unter den meistverkauften Titeln des Jahres.

Das Entwickeln und Verkaufen von Games ist noch immer das Kerngesch�ft des Unternehmens, trotzdem r�ckt der Fokus zunehmend auf In-Game-K�ufe. Das sind vor allem zus�tzliche herunterladbare Inhalte f�r die verschiedenen Games oder sogenannte Mikrotransaktionen f�r Lootboxen, kosmetische oder hilfreiche Gegenst�nde.

Im Jahr 2022 erwirtschaftete Activision Blizzard rund 5,4 Milliarden US-Dollar mit In-Game-K�ufen. Die Ums�tze aus diesen virtuellen Transaktionen sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen - im ersten Halbjahr 2023 hat das Unternehmen bereits Einnahmen von 2,9 Milliarden US-Dollar registriert. Einer der gr��ten Umsatztreiber ist dabei der Smartphone-Ableger der Call of Duty-Reihe. headtopics.com

In Deutschland wird das Thema Lootboxen und Mikrotransaktionen kritisch gesehen. Da durch den Kauf von Zufallsgegenst�nden mit echtem Geld eine Gl�cksspielmechanik bedient wird, vor der vor allem Kinder und Jugendliche gesch�tzt werden sollten. Seit Januar 2023 vergibt die Unabh�ngige Selbstkontrolle f�r Unterhaltungssoftware (USK) bei Spielen mit solchen Mechaniken h�hrere Altersbeschr�nkungen.

