Actionreiche Spiele im aktuellen Deal auf Humble Bundle

Egal ob ihr lieber in Gotham-City für Ordnung sorgt, mit einer Ork-Armee Mordor unsicher macht oder euch harte Duelle mit euren Freunden liefert: Im aktuellen Deal für 14,25 € auf Humble Bundle kommen Fans von actionreichen Spielen voll auf ihre Kosten und können im Vergleich zu den Preisen auf

Humble Bundle ist eine Internetseite, auf der man Spiele, Bücher oder Software digital erwerben kann.Der Preis der Bundles kann vom Käufer gewählt werden. Zahlt man weniger, erhält man weniger Titel. Zahlt man freiwillig mehr, unterstützt man damit Wohltätigkeitsorganisationen, die Herausgeber oder die Mitarbeiter von Humble Bundle selbst. Die Aufteilung der Spende kann dabei individuell angepasst werden.

Mit Mortal Kombat 11 ist der vorletzte Teil der Prügelspiel-Reihe im Bundle enthalten. Mehr zum aktuellen Mortal Kombat 1 seht ihr hier:Idris Elba erklärt, wie ihr in Cyberpunk 2077 jetzt überlebt und greift im Trailer selbst zur WaffeEine der besten Serien auf Netflix bekommt ein neues Spiel auf Steam, bietet bekannte Charaktere in Virtual Reality headtopics.com

Mortal Kombat 1 bekommt nach 30 Jahren ein Reboot für PS5 und der Trailer zeigt genau das, was Fans der Reihe liebenSpieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“Neues Sandbox-MMORPG auf Steam verbindet endlos viele Gebiete und Housing – Zeigt PvE-Kämpfe im exklusiven Trailer

Neues Survival-Spiel auf Steam sieht aus wie ARK, aber mit Insekten statt Dinos – Erscheint schon im MärzWürde man alle Spiele zum aktuellem Zeitpunkt (inklusive Rabatte) auf Steam erwerben, müsste man 82,39 € zahlen. Mit dem Bundle spart ihr also 68,14 €.Wer den Namen „Warner Bros“ hört, denkt vermutlich zunächst an bekannte Filme, zum Beispiel aus dem DC-Universum. Einige der beliebtesten Spiele zu diesem großen Franchise sind auch im aktuellen Bundle enthalten. headtopics.com

– Auf Humble Bundle bekommt ihr aktuell 11 actionreiche Spiele für unter 15 €In einem aktuellen Deal auf Humble Bundle erhaltet ihr 11 Spiele für unter 15 €. Anlass ist das 100-jährige Jubiläum von Warner Bros. Weiterlesen ⮕

Ubisoft nimmt vier AC-Spiele offlineUbisoft hat angekündigt, dass die Online-Funktionalität einiger Assassin's Creed-Spiele gestrichen wird. Ab dem 25. Januar 2024 verlieren Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Liberation HD und Assassin's Creed Revelations ihre Online-Funktionalitäten. Ubisoft erklärt, dass diese Abschaltungen notwendig sind, da die genutzten Technologien veraltet sind. Die Einzelspieler-Kampagne bleibt jedoch weiterhin verfügbar. Weiterlesen ⮕

DFB-Frauen LIVE: Alle Infos zur Übertragung der Spiele im TV & StreamAm Dienstag spielen die DFB-Frauen in der Nations League gegen Island. Hier gibt es alle Infos zum anstehenden Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Weiterlesen ⮕

PS Plus Essential-Spiele im November 2023 - Ankündigung in Kürze: Das sind Datum und UhrzeitDie PlayStation Plus- Spiele der Essential-Abostufe werden in dieser Woche verkündet. An diesem Tag enthüllt Sony die November 2023-Games. Weiterlesen ⮕

ran überträgt NBA-Spiele live auf verschiedenen Plattformenran überträgt in der Regular Season an jedem Wochenende zwei NBA- Spiele - jeweils am Samstag und Sonntag live auf ProSieben MAXX, ran.de, Joyn und in der ran-App. Auch in den Playoffs und Finals zeigen wir viele Spiele live. Weiterlesen ⮕

Panamerikanische Spiele 2023: Doch kein Weltrekord im Gehen – Strecke falsch abgemessenUm mehr als elf Minuten sollte Kimberly García den Weltrekord im 20 Kilometer Gehen unterboten haben. Schnell stellte sich aber heraus, dass die Strecke zu kurz war. Die Organisatoren weisen die Schuld von sich. Weiterlesen ⮕