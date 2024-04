Achterbahn im Erlebnispark bleibt während der Fahrt stehen

Mitten während der Fahrt ist die Holzachterbahn 'Mammut' im Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) stehen geblieben. Zu dem Zeitpunkt saßen 24 Fahrgäste in der Achterbahn, wie eine Sprecherin des Erlebnispark s auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag schrieb. Der Grund für den plötzlichen Halt am Freitagnachmittag war demnach ein Defekt an einem Sensor . Dadurch sei die Sicherheitsabschaltung ausgelöst worden.

Die Fahrgäste seien von Technikern des Parks aus dem Zug geholt und nach unten begleitet worden. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Den Angaben zufolge fuhr die Achterbahn nur kurz darauf wieder - und wurde bis zum Feierabend ohne Probleme genutzt. Zuvor hatte die 'Heilbronner Stimme' darüber berichtet

