Acht Alternativen zu Candy Crush: Spiele wie Candy Crush

Candy Crush bietet vielen Mobile-Spielern seit Jahren eine Menge Spaß. Wir haben für euch acht Alternativen rausgesucht. Mobile Games haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Immer mehr Menschen nutzen ihr Smartphone auch zum Zocken. Candy Crush gehört dabei zu den beliebtesten Puzzle-Spielen in diesem Bereich. Die kleinen Süßigkeiten zu verschieben macht einfach süchtig. Doch kommt man bei einem bestimmten Level nicht weiter, möchte aber trotzdem nicht auf Rätselspaß verzichten, begibt man sich auf die Suche nach ähnlichen Spielen. Wir haben diese Arbeit für euch übernommen und stellen euch einige Alternativen zu Candy Crush als Browserspiele vor. Ihr liebt Mobile Games? In unserem Video befassen wir uns mehr damit: „Mobile Games sind Müll' ... aber unaufhaltsam! Sugar Heroes Bei Sugar Heroes geht es genauso zu wie bei Candy Crush. Durch Anordnen der gleichen kleinen Süßigkeiten in eine Reihe, lasst ihr sie verschwinden und sammelt so Punkte