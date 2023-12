Ace Ventura - Jetzt wird's wild

Nachdem Ace Ventura einem Waschbären nicht das Leben retten kann, erleidet er einen Nervenzusammenbruch und zieht sich in ein tibetisches Kloster zurück. Da besucht ihn der Missionar Fulton Greenwall (Ian McNeice) und bittet ihn um Hilfe. In dem afrikanischen Land Nibia ist nämlich die heilige Fledermaus Shikaka verschwunden. Ohne das Tier kann es keinen Frieden zwischen zwei verfeindeten Stämmen geben. Ventura lässt sich überreden und macht sich in Afrika auf die Suche nach der Fledermaus.

Dabei kriegt er es mit gierigen Großgrundbesitzern, korrupten Polizisten, aber auch mit einer schönen Prinzessin zu tun





ZDF » / 🏆 57. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Hilfe für Ukraine wird Ende des Jahres aufgebraucht seinDie bisher vom US-Kongress bewilligten Mittel für die Ukraine werden nach Angaben der Regierung zum Jahresende komplett aufgebraucht sein. Die Direktorin des nationalen Haushaltsamtes ruft den Kongress zum Handeln auf, da ansonsten die Ukraine erhebliche Probleme haben wird.

Herkunft: dpa - 🏆 92. / 51 Weiterlesen »

Deutsche Nahost-Unterstützung: Hilfe unter unsicheren UmständenDie Bundesregierung hat die Hilfen für die Palästinensischen Gebiete geprüft – und setzt sie nun fort. Eine Zweckentfremdung sei nicht feststellbar.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Energetische Sanierung: Professionelle Hilfe für einen reibungslosen AblaufHandwerker suchen, Baumaßnahmen überwachen, Kosten kontrollieren - ein Haus energetisch fit zu machen, ist alles andere als banal. Gute Planung und Profi-Beratung helfen, effizient zum Ziel zu kommen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

PlayStation 5 Slim: Neue Variante der PS5 jetzt erhältlichDie neue Slim-Variante hat die alte PS5 abgelöst. Erfahre hier, wo du sie am günstigsten bekommst und welche Vorteile sie bietet.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Nel ASA, Plug Power & Co.: Bei welchen Wasserstoff-Aktien jetzt geniale Einstiegschancen winkenDie Kurse vieler Wasserstoffunternehmen gingen in die Knie. In der zweiten Reihe finden sich jedoch interessante Titel – und geniale Einstiegschancen

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

– warum Unternehmen jetzt einsteigen solltenGenerative KI-Lösungen wie ChatGPT bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und große Wettbewerbschancen. Die Entwicklung eigener GenAI-Modelle muss …

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »