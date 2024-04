Abwärtsbewegung an den Märkten

der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,49 Prozent abwärts. Er unterschritt damit seine 200-Tage-Linie. In den drei genannten Indizes gab es 47 Gewinner und 49 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX endete...

Die adidas-Aktie hatte im August 2021 ein Allzeithoch bei 336,25 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 erwies sich indes als kurzlebig. Der Wert etablierte stattdessen einen Abwärtstrend, der ihn bis auf ein am 3. November 2022 verzeichnetes 6-Ja…ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Anleihen und Zertifikate im deutschen Markt aktiv.

Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen überzeugt die Société Générale mit einem der umfangreichsten Angebote im europäischen Zertifikatemarkt und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

Um Anlegern die bestmögliche Auswahl zur Verfügung zu stellen, wird die Produktpalette auf täglicher Basis an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Des Weiteren sorgen ein vorbildliches Market-Making und persönliche Betreuung durch die Expertenhotline dafür, dass Anleger unabhängig von der Marktsituation, jederzeit in der Welt der Finanzmärkte agieren können.

Inflationsrate in Deutschland sinkt weiterDie Inflationsrate in Deutschland ist im März weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, was der niedrigste Wert seit April 2021 ist. Im Februar lag die Jahresteuerungsrate noch bei 2,5 Prozent und im Januar bei 2,9 Prozent. Energie verbilligte sich um 2,7 Prozent und Nahrungsmittel waren um 0,7 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat. Dienstleistungen verteuerten sich hingegen um 3,7 Prozent.

Autokonzerne erzielen trotz Pandemie Rekordumsätze und -gewinneDank hoher Neuwagenpreise und eines Absatzwachstums von sieben Prozent konnten die weltgrößten Autokonzerne im vergangenen Jahr laut der Unternehmensberatung EY erneut Rekordumsätze und -gewinne einfahren. Der Gesamtumsatz stieg um 14 Prozent auf 2,05 Billionen Euro, der Gewinn kletterte um 15 Prozent und erreichte 176 Milliarden Euro. Die Marge lag 2023 mit 8,6 Prozent leicht über dem Vorjahreswert von 8,5 Prozent. Allerdings trübte sich das Bild im vierten Quartal ein: Der Umsatz stieg nur noch um neun Prozent, der Gewinn schrumpfte um fünf Prozent. Ein wichtiger Grund für das deutliche Umsatz- und Gewinnwachstum im vergangenen Jahr war zudem ein Sondereffekt: Der schwache Yen verhalf den japanischen Autokonzernen zu einem Gewinnplus von 65 Prozent und einem Umsatzwachstum von 22 Prozent.

Fünf Prozent Rentenplus: Ist das auch gut für diejenigen, die die Renten finanzieren?Knapp fünf Prozent mehr bekommen Rentnerinnen und Rentner ab 1. Juli. Das ist gut für sie, doch ist es auch gut für diejenigen, die die Renten finanzieren? Worüber die Ampel auch sprechen muss.

Wirtschaftliche Aussichten: Wächst Italien Deutschland den Rang ab?Die wirtschaftlichen Aussichten für die EU erscheinen düster, doch bei manchen Mitgliedern läuft es besser als bei anderen. Südeuropa überholt derzeit den reicheren Norden beim Wachstum. Im letzten Quartal 2023 wuchs die italienische Wirtschaft um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während die deutsche Wirtschaft im gleichen Zeitraum um 0,3 Prozent schrumpfte. Insgesamt war Italiens Wirtschaft im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent gewachsen, deutlich über den Regierungsprognosen, die deutsche Wirtschaft dagegen war hinter die früheren Prognosen der Ampel-Regierung zurückgefallen und um 0,3 Prozent geschrumpft.

Die Rally an den Märkten geht weiterNach dem Fed-Zinsentscheid startet der DAX am Donnerstag mit einem neuen Allzeithoch in den Xetra-Handel.

Die Fed verleiht den Märkten Flügel: EURO, GOLD und DAX im FokusMarktübersicht von Tickmill (Mike Seidl) über: EUR/USD, XAU/USD, DAX, Gold Futures. Lesen Sie Tickmill (Mike Seidl)'s Marktübersicht auf Investing.com.

