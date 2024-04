Abstiegssorgen in der Fußball-Bundesliga

Was für eine Konstellation in der Fußball-Bundesliga : Der Letzte beim Tabellen-16., der Vorletzte daheim gegen den Tabellen-15. Und die Abstiegssorgen spielen mit. Fußball-Bundesliga . "Grundsätzlich brauchst du eine Frustrationstoleranz", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Köln. "Frustrationstoleranz" brauchen die Kölner nicht nur gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.

30 Uhr/Sky) und einem Spieltag, der für alle vier beteiligten Teams wegweisend für den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse sein kann. Parallel zum Duell des Tabellenvorletztenmit den Bochumern, die auf Rang 15 liegen, empfängt gleichzeitig der 16. 1. FSV Mainz 05 den Tabellenletzten SV Darmstadt 98. Es geht um nichts weniger als die Erstklassigkeit. Es geht vor allem aber auch um viel Geld und die Frage, was passiert, wenn es nicht gut geht. Negative Beispiele abgestürzter Traditionsclubs gibt es reichlich - vomDie Kölner schleppen zudem auch noch eine Transfersperre mit sich heru

Fußball-Bundesliga Abstiegssorgen 1. FC Köln Vfl Bochum 1. FSV Mainz 05 SV Darmstadt 98

