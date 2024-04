Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga: Bergischer HC gegen Eisenach

Abstiegskampf pur in der Liqui Moly Handball-Bundesliga . Der Vorletzte Bergischer HC empfängt den Tabellen-16. Eisenach . Wer kann sich durchsetzen und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen? Der Bergische HC legt aktuell eine schlimme Negativ-Serie hin. Die letzten zehn Liga-Spiele gingen alle verloren. Zuletzt gab es beim TVB Stuttgart ein knappes 26:27. Der letzte Liga-Erfolg liegt bereits vier Monate zurück, Anfang Dezember konnten die Löwen zum letzten Mal jubeln.

Gegen Eisenach ist man mehr denn je unter Zugzwang.Wer traf im März am schönsten? Darüber können alle Handball-Fans in Deutschland abstimmen. Das sieht auch der Kapitän so. Linus Arnesson erklärte gegenüber der „Westdeutschen Zeitung“: „So ehrlich müssen wir sein. Es sieht so aus, dass wir absteigen, wenn wir dieses Spiel verlieren.“ Auch Eisenach hat sein letztes Spiel verloren. Gegen Magdeburg musste man sich mit 25:35 geschlagen geben. Hoffnungsträger bei den Thüringern ist Manuel Zehnder (24

Abstiegskampf Handball-Bundesliga Bergischer HC Eisenach Klassenerhalt

