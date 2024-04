Absatz von (Unternehmen) in den USA steigt im ersten Quartal

Der Absatz von (Unternehmen) in den USA ist im ersten Quartal deutlich gestiegen. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge erhöhte sich um 21 Prozent auf 82.000 Fahrzeuge. Bei der Tochtergesellschaft Audi hingegen sank der Absatz um 16 Prozent auf 44.

000 Autos.

Statistiken zum globalen PC-Absatz im vierten Quartal 2023Die Statistiken zum vierten Quartal 2023 stammen aus einem Auszug, den Canalys veröffentlicht hat, der vollständige Bericht ist nicht frei einsehbar, sodass einige Zahlen fehlen.

Tesla-Absatz sinkt im ersten Quartal um mehr als acht ProzentBeim US-Elektroautobauer Tesla ist der Absatz im ersten Quartal 2024 um mehr als acht Prozent gesunken. Laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen lieferte das

DAX-Unternehmen räumt auf: Diese US-Aktien schafften es im vierten Quartal 2023 ins Commerzbank-DepotIm vierten Quartal 2023 hat die Commerzbank in ihrem Depot für US-Beteiligungen zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Das waren die zehn größten Positionen im Portfolio.

Wein-Absatz historisch schlecht – Winzer machen radikalen VorschlagDie Deutschen trinken zu wenig Wein – zumindest, wenn es nach den Weinbauern im Land geht. Die fordern nun Geldprämien vom Staat, um Rebflächen zu roden.

Aktien fallen an der Börse: Schwacher China-Absatz überschattet Umsätze bei AppleIn der Bilanz sind die Apple-Umsätze trotz des Abwärtstrends um 119 Milliarden Dollar gestiegen, sagt das Unternehmen. In China verkaufe sich das iPhone wegen lokaler Konkurrenten weniger gut.

VW-Aktie im Plus: Audi macht weniger Gewinn - Absatz aber gesteigertDie Volkswagen VW-Tochter Audi hat Absatz und Umsatz im vergangenen Jahr erhöht, aber deutlich weniger Gewinn gemacht.

