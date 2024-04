Abriss des ehemaligen Reprozentrums Rosenberger in Bielefeld

Bielefeld . Die Fassade ist weg, nun ist der Blick in die Räume des ehemaligen Reprozentrum s Rosenberger am Anfang der Ravensberger Straße frei. Langsam arbeitet sich der Abriss bagger durch die Mauern. An Stelle des Altgebäudes ist ein Neubau mit 65 Eigentumswohnungen plus Tiefgarage mit 33 Stellplätzen geplant. Das Projekt ist ambitioniert: Durch die hohen Gebäude links und rechts und der offenen Lutter direkt davor ist von den Bauarbeitern viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt.

Anfang März hatte die Feuerwehr Gellershagen in dem verwinkelten Industriekomplex noch einen großen Auftritt. Dort wurde der Ernstfall geprobt: Feuer in den Produktionsanlagen, fünf Menschen in den darüber liegenden Wohnungen vermisst, das gesamte Gebäude verraucht. Zwei Nebelmaschinen sorgen für reichlich Qualm-Nachschub. An der Ravensberger Straße drängen sich Rettungswagen und Löschfahrzeug

Bielefeld Reprozentrum Rosenberger Abriss Neubau Eigentumswohnungen Tiefgarage Feuerwehr Gellershagen

