Abfindung und neue Arbeitsstelle: Was tun?

Christian, 45 Jahre, fragt: »Mein Unternehmen bietet großzügige Abfindungen im Gegenzug für einen freiwilligen Aufhebungsvertrag an, um betriebsbedingte Kündigungen zu umgehen. Ein paar Kollegen haben sich schon freiwillig gemeldet. Der Betrag ist ziemlich hoch: Was könnte ich damit alles machen! Aber wie sieht es dann mit einer neuen Stelle für mich aus? Ich will auf keinen Fall arbeitslos werden.«ja, eine Abfindung ist oft ein großer Batzen Geld, der einen arg ins Grübeln bringt.

Sich verschiedene Wünsche erfüllen, Schulden loswerden und mal wieder Zeit zu haben durch eine zusätzliche Freistellung – all das ist verlockend. Und dann gibt es da das kleine Stimmchen im Hinterkopf: »Stell Dir mal vor, Du machst das und dann findest Du nichts Neues!« Klar, da kommen dann schnell Existenzängste auf. Eines steht fest: Die Frage nach den Aussichten auf eine neue Arbeitsstelle lassen sich nicht pauschal beantworten. Stattdessen empfiehlt sich die persönliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Einzelaspekten, die zur Antwort führe





derspiegel » / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steuern sparen nach der Kündigung: So retten Sie Ihre Abfindung vor dem FiskusIhren Abschied lassen sich viele Arbeitnehmer mit einer Abfindung vergolden. Wer sie clever versteuert, behält viel von dem Geld. Mit drei Beispielrechnungen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 53. / 28,125 Weiterlesen »

Früher in Rente mit Bonus: Beim vorzeitigen Ruhestand die maximale Abfindung rausholenManche Führungskraft möchte früher in Rente gehen. Wie das mit möglichst wenig Verlust klappt, erklärt ein Arbeitsrechtler – und beantwortet die wichtigsten Fragen zu Abfindung und Vorruhestand.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 53. / 28,125 Weiterlesen »

Hertha BSC will Ex-Boss Bobic Abfindung zahlen – Summe sorgt für AufsehenDie kaputte Beziehung zwischen den Berlinern und ihrem Ex-Manager ist um eine Episode reicher.

Herkunft: watson_de - 🏆 102. / 22,5 Weiterlesen »

Christian Horner über Albon: «Haben Option für 2023»Alex Albon darf im nächsten Jahr im Williams in der Formel 1 antreten. Die Rückkehr in die Königsklasse wurde auch durch Red Bull ermöglicht, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner betont.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »

Krummi warnt: Nicht einfach für Christian StangeIn der Supersport-WM fuhren Champion Randy Krummenacher und Chris Stange ein gutes Jahr gegeneinander. Was der Schweizer dem Sachsen in der kleinsten WM-Klasse auf der KTM RC 390 R zutraut.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »

Christian Horner: Motorhome weg? Nicht gemäss Regeln​F1-Sportchef Ross Brawn findet: Man könnte aus Nachhaltigkeit auf Motorhomes verzichten. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Dann sollte Ross vielleicht mal das eigene Reglement lesen.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »