Abfallgebühren für 2024 in Cottbus/Chóśebuz neu kalkuliert

aktuellen Entwicklungen und auf Grundlage der abgerechneten Kosten fürSie werden im kommenden Jahr leicht sinken.Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgungvergangenen Mittwoch von den Stadtverordneten bestätigt worden.Restabfallbehälter im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziertEntleerung 99,32 Euro pro Jahr zu entrichten statt bisher 100,62 Euro.

DerDie steigenden Kosten für die Verwertung und Entsorgung von Restabfall undAbfallverbrennung gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)insgesamt um 4,62 % niedrigeren Entgelte der ALBA Cottbus GmbH aus deraus 2022 wirkt sich durch eine Überdeckung ebenfalls kostenmindernd aus.gewährleistet. Die Öffnungszeiten bleiben in den Monaten Januar, Februarabfallwirtschaftlichen Leistungen gemäß § 2 Abs.

Weiterlesen:

CityReport »

So hoch könnten die Abfallgebühren 2024 in Herford werdenNoch teurer könnte es für alle Haushalte werden, wenn die Stadt Herford von jedem Haushalt Sperrgut teilweise kostenlos annehmen würde. Weiterlesen ⮕

Abfallgebühren könnten 2024 in Herford noch teurer werdenNoch teurer könnte es für alle Haushalte werden, wenn die Stadt Herford von jedem Haushalt Sperrgut teilweise kostenlos annehmen würde. Weiterlesen ⮕

Deichkind Tour 2024: Tickets & Termine für das kommende JahrDer Tour-Kalender für das kommende Jahr nimmt Formen an. Jetzt haben auch Deichkind Konzerte für 2024 angekündigt. So gibt es neben einigen Open-Airs im Sommer ab November die „Kids in meinem Alter“-Tour 2024. Der Vorverkauf beginnt heute, am Donnerstag, den 26. Oktober, um 10:00 Uhr. Weiterlesen ⮕

Neue Abfallgebührensatzung für das Jahr 2024 wird den Stadtverordneten zur Beschlussfassung vorgelegtDer öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger der Landeshauptstadt Potsdam hat den Stadtverordneten die Abfallgebührensatzung für das Jahr 2024 zur Beschlussf Weiterlesen ⮕

Xbox Series X/S-Spiele 2024: Alle bestätigten Spiele für Xbox im nächsten JahrIn unserer Release-Liste findet ihr alle Games-Neuerscheinungen für Xbox Series X/S und Xbox One des Jahres 2024. Weiterlesen ⮕

Wie Sie mit 18 Urlaubstagen im Jahr 2024 44 freie Tage rausholenWer seine Urlaubstage im kommenden Jahr richtig setzt, kann seine freien Tage sogar verdoppeln - und das ganz einfach mit dem klassischen Urlaubsantrag. Nutzt man die Brückentage, reichen im Jahr 2024 18 Tage aus, um 44 Tage zu Hause zu bleiben. FOCUS online erklärt, wie der Urlaubsantrag 2024 genau gestellt werden muss. Weiterlesen ⮕