AB InBev-Aktie etwas stärker: Brauereikonzern AB InBev verzeichnet starken Anstieg des Nettogewinns

Der weltgrößte Bierbrauer, zu dessen Portfolio Marken wie Beck's, Löwenbräu und Budweiser gehören, erzielte einen Nettogewinn von 1,64 Milliarden Dollar gegenüber 95 Millionen im Vorjahr. Das Unternehmen meldete ein organisches Umsatzwachstum von 13 Prozent und übertraf damit den vom Unternehmen selbst angegebenen Marktkonsens von 9,9 Prozent. Das Volumenwachstum lag nur bei 0,9 Prozent.

Der Quartalsumsatz stieg von 13,24 auf 14,21 Milliarden Dollar. Dabei halfen strategische Preismaßnahmen. Der normalisierte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 14 Prozent auf 4,76 Milliarden Dollar. Für 2023 rechnet AB InBev mit einem EBITDA-Wachstum im Rahmen der mittelfristigen Prognose von 4 bis 8 Prozent und einem Umsatzwachstum, das darüber liegt. Im EURONEXT-Handel gewinnt die AB InBev-Aktie zeitweise 0,74 Prozent auf 58,46 Euro.

