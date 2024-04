Aachener Volksfest "Öcher Bend" bietet erstmals "reizarme Kirmes"

Zum ersten Mal wird es in der fast einhundertjährigen Geschichte des Aachener Volksfest es " Öcher Bend " jetzt eine "reizarme Kirmes" geben - mit weniger Lichteffekte n und leiserer Musik. Es ist ein Angebot, das die Veranstalter des Öcher Bend s in diesem Jahr zum ersten Mal machen. Am kommenden Montag (8.4.) ist es soweit. Dann wird der Besuch auf der Kirmes für einige Stunden "reizarm". Alle Schausteller werden den Einsatz von Ton und Licht reduzieren.

Zusätzlich sollen die Attraktionen der Fahrgeschäfte langsamer laufen als normalerweise. "Wir wollen damit eine Kirmes schaffen, die für alle Menschen ist. Gerade kleinere Kinder, Menschen mit Behinderung und auch ältere Menschen können sich manchmal von zu viel Lärm und Licht belästigt fühlen." auf dem Oster-Bend. Trotzdem müssten die Besucher nicht auf die Kirmesatmosphäre verzichten. Ein paar Lichteffekte und Musik werde es trotzdem geben. Vorbild für die reizarme Kirmes sei die Niederlande gewesen

