A81: Dutzende Fahrzeuge in Massen-Crash – zahlreiche Verletzte

Zerbeulte Motorhauben, demolierte Stoßstangen, losgelöste Reifen liegen neben Lacksplittern und Glasscherben auf dem Asphalt verteilt: Bei mehreren Massenkarambolagen auf der Autobahn 81 nahe Heilbronn sind am Freitagnachmittag (27. Oktober 2023) Dutzende Fahrzeuge an insgesamt 17 verschiedenen Unfallstellen aufeinandergefahren. Auf dem Autobahnabschnitt zwischen Untergruppenbach und Ilsfeld sollen nach Polizeiangaben insgesamt 85 Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

A81: Mehr als 100 Menschen in Unfälle verwickelt Laut Polizei waren insgesamt weit mehr als 100 Menschen in die Unfälle verwickelt. Für Betroffene oder auch Wartende im Stau wurde ein Busverkehr nach Untergruppenbach eingerichtet, dort wurden sie in der Stettenfelshalle betreut. Geduld musste nach Angaben der „Heilbronner Stimme“ auch eine Hochzeitsgesellschaft beweisen. Das Paar war demnach auf dem Weg zur Hochzeitsfeier nach Remseck.

Weiterlesen:

express24 »

85 Autos, 17 Unfallstellen, 36 Verletzte: Mehrere Massenkarambolagen auf A81 bei HeilbronnAuf der A81 bei Heilbronn gab es am Freitagnachmittag etliche Auffahrunfälle. Warum es zu den Massenkarambolagen kam, ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Massenkarambolage mit 85 Fahrzeugen auf A81Vielleicht war es die blendende Sonne, vielleicht der Nebel. Innerhalb kurzer Zeit fahren auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach Dutzende Autos auf- und ... Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall: Massenkarambolage mit 85 Fahrzeugen auf A81Untergruppenbach - Zerbeulte Motorhauben, demolierte Stoßstangen, losgelöste Reifen liegen neben Lacksplittern und Glasscherben auf dem Asphalt Weiterlesen ⮕

Massenkarambolage mit 85 Fahrzeugen auf A81Vielleicht war es die blendende Sonne, vielleicht der Nebel. Innerhalb kurzer Zeit fahren auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach Dutzende Autos auf- und ineinander. Es gibt Verletzte - und lange Staus. Weiterlesen ⮕

Massenkarambolage mit 85 Fahrzeugen auf A81Vielleicht war es die blendende Sonne, vielleicht der Nebel. Innerhalb kurzer Zeit fahren auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach Dutzende Autos auf- und ineinander. Es gibt Verletzte - und lange Staus. Weiterlesen ⮕

Massenkarambolage mit 85 Fahrzeugen auf A81Vielleicht war es die blendende Sonne, vielleicht der Nebel. Innerhalb kurzer Zeit fahren auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach Dutzende Autos auf- und ineinander. Es gibt Verletzte - und lange Staus. Weiterlesen ⮕