A8 am Dienstag teils gesperrt: Arbeiten nach Unfall bei Adelsried dauern an

. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der Fahrer blieb unverletzt. Infolge des schweren Unfalls war die vielbefahrene A8 bei Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart den ganzen Tag lang gesperrt. Am Dienstag ist nun mit neuen Sperrungen zu rechnen – allerdings sind diesmal nur einzelne Fahrspuren betroffen. Nach Auskunft der Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia werden die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle am Dienstag um 8.30 Uhr fortgesetzt.

In einigen Monaten werden anschließend einzelne Blöcke der Autobahn ausgetauscht. Diese Arbeiten sollen nachts stattfinden, um langen Stau zu vermeiden.

Unfall: Bundesstraße B25 am Sonntagnachmittag teils gesperrtEin 28 Jahre alter Autofahrer kommt nach links von der Fahrbahn ab. Er wird bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wird gerufen. Weiterlesen ⮕

