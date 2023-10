A-Jugendfußball: JFV Weyhe-Stuhr bleibt oben dran

Die Elf von Rainer Bindemann hat beim ATS Buntentor einen souveränen 6:1-Sieg eingefahren. Damit bleibt der JFV weiterhin an der Spitzengruppe dran. Eine Niederlage musste derweil der SC Weyhe einstecken.Mit unterschiedlichem Ertrag sind die beiden Nordkreisvertreter von ihren Auswärtspartien in der Bremer Fußball-Verbandsliga der A-Junioren zurückgekehrt.

Der frühere spanische Verbandschef Luis Rubiales darf für längere Zeit keine Fußball-Tätigkeit ausüben. Die FIFA hat das Strafmaß nach dem Kuss-Skandal bei der WM verkündet.Sowohl der TSV Bassen als auch der 1. FC Rot-Weiß Achim haben sich in ihren Heimspielen torhungrig präsentiert und deutlich gewonnen. Die Achimer sind nun im Titelrennen angekommen.

Zweiter Sieg in Folge für den SC WeyheGegen den SV Grohn setzte sich die Elf von Pascal Krüger und Dennis Lingnau aufgrund einer guten zweiten Halbzeit verdient mit 5:2 (2:2) durch. Der SCW errang den zweiten Sieg in Folge und demonstrierte die lange vermisste Widerstandskraft. Weiterlesen ⮕

Versuchter Diebstahl von Autoreifen in Stuhr-BrinkumMehrere Täter haben versucht, die Räder eines Mercedes abzumontieren und zu stehlen. Der Fahrer des Lastwagens wurde geweckt und die Täter flohen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. Weiterlesen ⮕

TSV Weyhe-Lahausen erleidet empfindliche Niederlage gegen SC HaßbergenDer TSV Weyhe-Lahausen hat am Sonntagnachmittag eine empfindliche Niederlage im Abstiegskampf erlitten. Gegen Mitaufsteiger SC Haßbergen verlor die Elf von Stephan Hotzan unglücklich mit 1:2 (1:1). Die Spieler sanken zu Boden, einige ließen ihren Frust verbal freien Lauf. Weiterlesen ⮕

25 Jahre nach Hochwasser in Stuhr: Termin für Schutzvorkehrungen steht25 Jahre nach dem verheerenden Hochwasser in Stuhr kommt wieder Bewegung in die Pläne zu Schutzvorkehrungen. Die Gemeinde nennt auch einen konkreten Termin. Weiterlesen ⮕

Spielertrainer des SV Grohn frustriert nach NiederlageJan-Philipp Heine war nach der 2:5-Niederlage des SV Grohn beim SC Weyhe frustriert und fand kaum Worte für das Gesehene. Weiterlesen ⮕

FC Bayern München startet Partnerschaft mit RuandaDer FC Bayern München hat im August 2023 eine Partnerschaft mit Ruanda und dessen Tourismusbehörde gestartet. Trotz Kritik möchte der Verein den Jugendfußball unterstützen und gesellschaftliche Chancen ermöglichen. Afrika ist ein wichtiger Teil der internationalen Expansionsstrategie des Vereins. Weiterlesen ⮕