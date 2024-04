99 Prozent aller iranischen Drohnen und Raketen wurden abgefangen. Seine angeblichen militärischen Ziele erreichte keine der Waffen. Irans geistliches Oberhaupt, Ali Chamenei , gibt sich dennoch siegessicher gegenüber dem Erzfeind, Israel. Bei X postete er ein Video aus der gestrigen Nacht, auf dem Raketen am Himmel über dem Felsendom in Jerusalem zu sehen sind, die vom israelischen Abwehrsystem zerstört werden.

Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin gegen den iranischen Großangriff auf Israel protestiert. Sie waren einem Aufruf der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu der Versammlung auf dem Pariser Platz gefolgt. Die Polizei sprach von etwa 500 Teilnehmern und einem ruhigen Verlauf. Auf Plakaten war "Nie wieder ist jetzt", "Hands off Israel", "Solidarität mit Israel" oder "Es gibt kein Recht auf Antisemitismus" zu lesen.

Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian erklärt, sein Land beabsichtige nicht, seine "Verteidigungsoperationen" auszuweiten. Der Iran werde aber auch nicht zögern, seine legitimen Interessen gegen eine neue Aggression zu schützen, Die Bundeswehr ist bereits in der Region präsent. Sie ist Teil der internationalen Koalition im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat im Irak und Syrien. Neben der Ausbildung und Beratung irakischer Sicherheitskräfte gehören dazu unter anderem auch die Bereitstellung von Luftbetankungs- und Lufttransportkapazitäten. Die Tankflugzeuge der Luftwaffe operieren dabei vom jordanischen Al-Asrak aus.

Der israelische Armeesprecher Hagari hatte mitgeteilt, dass keine einzige iranische Drohne das israelische Territorium erreicht habe. Auch von den mehr als 30 Marschflugkörpern habe keiner israelisches Gebiet erreicht: 25 seien von Kampfjets der israelischen Luftwaffen außerhalb der Landesgrenzen abgefangen worden. Von den mehr als 120 ballistischen Raketen seien nur wenige in israelisches Hoheitsgebiet eingedrungen.

Mit Blick auf eine mögliche Reaktion Israels sagt der IDF-Sprecher: "Wir prüfen die Situation und zeigen dem Kabinett die Pläne, wir sind bereit, zu unternehmen, was für die Verteidigung Israels notwendig ist." Man sei auch auf weitere Bedrohungen durch den Iran vorbereitet.Israel dankt Frankreich für Hilfen bei der Abwehr des iranischen Angriffs.

