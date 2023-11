9 versteckte Funktionen in Android, die du aktivieren kannst

Das Betriebssystem Android ist nun über 15 Jahre alt. In dieser Zeit überarbeitete Google das Smartphone-Betriebssystem nicht nur optisch. Zahlreiche Funktionen wurden dem OS spendiert, überarbeitet oder wieder entfernt. Mit dabei: Features, die weniger offensichtlich sind und im Betriebssystem schlummern. Wir haben euch neun davon herausgepickt und zeigen euch, wie ihr diese aktivieren könnt.

Je nach Smartphone und Android-Version sind einige der unten aufgeführten Funktionen möglicherweise nicht verfügbar oder befinden sich an anderer Stelle. Je näher das Smartphone-Betriebssystem an Android (14) ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Funktionen aktiviert werden können.Ähnlich wie das iPhone von Apple bietet auch Android eine »geheime Taste« auf der Rückseite. Diese lässt sich schnell und einfach in den Einstellungen aktivieren und mit zahlreichen Aktionen belegen, wie zum Beispiel Screenshots erstellen, Medien pausieren oder die Taschenlampe ein- und ausschalte

:

