81-jährige Frau wegen Diebstahls eines Vibrators vor Gericht

Eine 81-jährige Osterholz-Scharmbeckerin musste sich wegen Diebstahls eines Vibrators vor dem Amtsgericht in der Kreisstadt verantworten. So hat das Gericht entschieden.Eine 81-jährige Kreisstädterin hatte sich jetzt wegen Diebstahls, vor dem Amtsgericht von Osterholz-Scharmbeck zu verantworten. Das Diebesgut: ein Vibrator. Erschwerend kam hinzu, dass die alarmierte Polizei in der im Korb liegenden Tasche der Frau ein stumpfes Küchenmesser fand.

Denn dieses hätte ein gefährliches Werkzeug beziehungsweise eine Waffe sein können. Die Tat ereignete sich am Sonnabend, 22. Juli 2023, gegen Mittag. Nach Aussage der 81-Jährigen war sie von einer Bekannten gebeten worden, in einem Drogeriemarkt in Ritterhude ein G-Punkt-Massagegerät zu kaufen. Ihrer Bekannten sei das selbst zu peinlich gewesen, so die Seniorin. Sie habe dann das Gerät in ihren Korb gelegt und darüber ein Einkaufsnetz, so die Angeklagte weite

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wegen Diebstahls von KI-Dateien: Ex-Google-Mitarbeiter drohen 40 Jahre HaftDatenschutz-Skandal bei Google: Ein ehemaliger Mitarbeiter wird beschuldigt, Hunderte von sensible Dateien über KI privat genutzt und an chinesische Firmen weitergegeben zu haben. Sollte er verurteilt werden, könnte der Softwareingenieur für mehrere Jahrzehnte hinter Gittern landen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Urteil gegen ehemalige Polizeimitarbeiter wegen Diebstahls von Kryptowährungen erwartetAm 14. März soll bereits das Urteil gegen die ehemaligen Polizeimitarbeiter gefällt werden. Ein Ex-Polizeibeamter soll rund 371.000 Euro vom Krypto-Wallet eines Verdächtigen gestohlen haben. Es wird vermutet, dass er die dienstliche Lizenz eines Programms missbraucht hat.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »