"80 Prozent der Ärzte in Deutschland sind von Burnout gefährdet", mit diesen Worten leitete Microsoft seine Veranstaltung "AI – the big relief?" im Rahmen der Digital Medical Expertise & Applications ein. Mit KI-basierten Sprachassistenten will Microsoft bei der Dokumentation aushelfen, ähnliche wie einige andere aufs Gesundheitswesen spezialisierte Softwareunternehmen.

Ein Drittel der Patienten seien laut einer Umfrage des Tech-Riesens nicht abgeneigt davon, dass KI mithört, um Informationen herauszusuchen, etwa aus der Patientenakte oder Leitlinien, und automatisch das Arzt-Patientengespräch zu dokumentieren.

"Compliance safeguards" sollen Gespräche im Gesundheitswesen ermöglichen und auch helfen, Betroffenenrechte zu wahren , auch mithilfe von Audit-Trails und einem vorgefertigten Einwilligungsmanagement. Weitere Sicherheitsvorkehrungen sollen beispielsweise gewährleisten, dass die Antworten Evidenz-basiert sind, so Bitran.

Burnout Ärzte KI Sprachassistenten Dokumentation Gesundheitswesen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



heise_de / 🏆 20. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Einigung zwischen Marburger Bund und Ländern : Gehaltsplus von zehn Prozent für Ärztinnen und Ärzte an UniklinikenDer Tarifabschluss für die Ärztinnen und Ärzte an den Unikliniken steht: Sie bekommen zehn Prozent mehr Gehalt, außerdem wird die Wochenarbeitszeit um gesenkt.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Marburger Bund: Ärzte an Unikliniken bekommen zehn Prozent mehr GehaltÄrztinnen und Ärzte an Universitätskliniken bekommen zehn Prozent mehr Gehalt und müssen zugleich wöchentlich zwei Stunden weniger arbeiten. Diese Anpassung

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Ärztinnen und Ärzte: Tarifabschluss an Unikliniken: Zehn Prozent mehr GehaltBerlin - In den Tarifverhandlungen für die Ärztinnen und Ärzte an mehr als 20 Universitätskliniken ist ein Abschluss erzielt worden: Die Vereinbarung

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Tarifabschluss für Ärzte an Unikliniken: zehn Prozent mehr Gehalt​Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken sollen künftig eine lineare Gehaltserhöhung in einer Gesamthöhe von zehn Prozent bekommen. Außerdem wird ihre wöchentliche Arbeitszeit von 42 auf 40 Stunden reduziert. Die Einzelheiten.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Einigung im Tarifkonflikt: Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken bekommen zehn Prozent mehr GehaltBessere Bezahlung bei geringerer Arbeitszeit: Nach mehreren Warnstreiks konnten Medizinerinnen und Mediziner mehrerer Universitätskrankenhäuser einige ihrer Tarifforderungen durchsetzen. Ganz zufrieden sind sie aber nicht.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Tarifabschluss für Ärzte an Unikliniken - zehn Prozent mehr GehaltFür Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken gibt es einen kräftigen Gehaltsaufschlag.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »