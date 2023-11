8 Prozent Zinsen p.a. mit der Deutsche Telekom-Aktie einfahren – So funktioniert die Tagesgeld-Alternative

Auf der anderen Seite bringt es Anlegern wenig, wenn die Deutsche Telekom-Aktie auf über 21,62 Euro (Outperformance-Punkt) steigt. Denn mehr als die 5,60 Prozent effektiv sind nicht drin. Diese Tagesgeld-Alternative eignet sich also vor allem für Anleger und Sparer, die eine gewisse Sicherheit und eine Zinszahlung wünschen und die eher von einem Seitwärtstrend ausgehen. Und wichtig: Es gibt für Anleger der Aktienanleihe keine Dividende der Telekom. Das muss man bedenken.

