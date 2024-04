75. Geburtstag von Jos Schurgers, dem Motorradfahrer mit Bridgestone-Verbindung

Heute feiert ein Mann seinen 75. Geburtstag, den man immer wieder mit einer Motorradmarke in Verbindung bringt, deren Name eigentlich für Reifen steht. Die Rede ist von Jos Schurgers und Bridgestone.25 Grand-Prix-Starts, ein Sieg, elf Podestplätze und insgesamt 197 WM-Punkte: Das sind die nackten Zahlen der WM-Karriere des Niederländers Jos Schurgers. Vor allem seine elf Podestplätze in nur 25 Rennen sind eine stolze Bilanz. Eine Quote, die nicht viele vorzuweisen haben.

Natürlich ist auch sein einzigartiger Grand-Prix-Sieg hervorzuheben. Es war der 1. Juli 1973 und der Ort des Geschehens Spa-Francorchamps in Belgien, als für Jos Schurgers Sieg im 125er-Rennen auf einer Bridgestone die Nationalhymne des Königreichs Niederlande gespielt wurde. Bridgestone? Ist das nicht ein Reifen-Hersteller? Ja natürlich – und doch gibt es diese geschichtliche Fußnote dank Schurgers als Motorrad-Fabrikat. Schurgers wurde am 18. Februar 1947 in Haarlem (zwischen Amsterdam und Zandvoort) gebore

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jos Schurgers: Seltenes Bridgestone-Motorrad bewegtBei der «closed doors»-Veranstaltung auf dem Sachsenring steuerte der ehemalige 125-cccm-GP-Sieger Jos Schurgers (73) seine Bridgestone 125 aus dem Jahr 1973.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Geburtstag im Schaltjahr: Diese Promis haben nur alle vier Jahre GeburtstagEinige Promis sind im Schaltjahr geboren und haben am 29. Februar Geburtstag. Streng genommen haben Schalltagkinder nur alle vier Jahre Geburtstag.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Bridgestone: Bis zu 30 MotoGP-Reifen für drei TageDurch den neuen MotoGP-Qualifying-Modus werden sich die Ansprüche für Reifenhersteller Bridgestone ändern.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Valentino Rossi: Lob für den neuen Bridgestone-ReifenDer neue harte Hinterreifen von Bridgestone fand beim Misano-Test viel Anklang. Nur Lorenzo ist skeptisch, Márquez und Pedrosa testeten ihn gar nicht.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Gründerzeit war immer: Nele Hertling zum 90. GeburtstagEs wurde Zeit: Der Theaterpreis Berlin geht an die Erfinderin des Hebbel Theaters und vieler anderer zeitgenössischer Plattformen für Tanz und Theater.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Italien: 104-Jährige wünscht sich zum Geburtstag Führerschein zurückZuerst wurde die Rentnerin beim Fahren ohne gültige Erlaubnis im Fiat Panda erwischt. Jetzt feierte sie ihren 104. Geburtstag, möchte den Lappen zurück.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »