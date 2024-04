73 Prozent der Menschen im Saarland beziehen ihr Einkommen aus eigener Arbeit

73 Prozent der Menschen im Alter von 25 bis 64 Jahren im Saarland beziehen ihr Einkommen aus eigener Arbeit . Fünf Prozent leben von Renten oder Pensionen.

Saarbrücken - Knapp drei Viertel der Menschen im Saarland haben im vergangenen Jahr ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit bestritten. Das waren laut ersten Ergebnissen des Mikrozensus im vergangenen Jahr 383.000 Menschen, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken am Montag mitteilte. Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird.

Neun Prozent der Saarländerinnen und Saarländer wurden durch Angehörige finanziell unterstützt. Sieben Prozent bezogen den Angaben zufolge die Mittel für den Lebensunterhalt überwiegend aus öffentlichen Leistungen wie Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld. Weitere fünf Prozent erhielten Renten oder Pensionen, ein Prozent Elterngeld und drei Prozent finanzierten ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch Leistungen wie Sozialhilfe oder Krankengeld.

