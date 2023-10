6h Spa: Wird Toyota schon vorzeitig Weltmeister?

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) befindet sich nun mittlerweile auf der Zielgeraden der Saison 2018/19. Mit den 6 Stunden von Spa-Francorchamps (4. Mai) und den 24 Stunden von Le Mans (15./16. Juni) stehen noch zwei Rennen auf der Agenda. Und schon beim Event in den belgischen Ardennen könnten die ersten Vorentscheidungen in Bezug auf die WM-Titel fallen. Vor allem natürlich in der LMP1-Klasse. Dort hat Toyota (trotz Disqualifikation in Silverstone) bislang 151 Punkte angehäuft.

Hier ist die Rechnung ganz einfach: Bei den 24 Stunden von Le Mans werden noch 39 Punkte verteilt (38 für den Sieg und einer für die Pole-Position). Sollte Toyota nach dem Rennen in Spa-Francorchamps also einen Vorsprung von mindestens 39 Zählern haben, so ginge die Hersteller-WM bereits vorzeitig nach Japan (bzw. Köln-Marsdorf). Letztendlich dürfte Toyota in Spa also 14 Punkte auf Rebellion einbüßen, um immer noch als Champion gekrönt zu werden.

In der Fahrer-WM liegen die beiden Toyota-Crews (Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López bzw. Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Fernando Alonso) lediglich 15 Punkte auseinander. Hier ist eine Vorentscheidung in Belgien folglich eher unrealistisch. Das gleiche gilt auch für die GT-Fahrer-WM. Die Porsche-Piloten Michael Christensen und Kévin Estre liegen derzeit 25 Zähler vor den Markenkollegen Richard Lietz und Gianmaria Bruni. headtopics.com

Besser sieht es für Porsche in der GT-Hersteller-WM aus. Dort haben die Schwaben 100 Punkte Vorsprung auf Ferrari angehäuft. In diesem Klassement geht jeweils das Ergebnis beider Fahrzeuge in die Wertung mit ein. Folglich können in Le Mans noch 66 Zähler (38 für den Sieg, 27 für Platz zwei und einer für die Pole-Position) gewonnen werden.

