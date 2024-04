6700 Menschen dürfen nach Entschärfung wieder in Wohnungen

Eine etwa 100 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde im Berlin er Westen entschärft. Rund 6700 Menschen dürfen wieder zurück in ihre Wohnungen . Alle Sperrungen sind aufgehoben, und die Weltkriegsbombe wird abtransportiert. Experten entfernten den Zünder des Blindgängers und sprengten ihn kontrolliert. Mehr als 30 Wohnblöcke waren von der Evakuierung betroffen. Die Bewohner kamen in Notunterkünften in Sporthallen unter.

Hilfsorganisationen brachten Menschen, die nicht mehr mobil waren, und fuhren sie nach der Entschärfung wieder zurück nach Hause

In Berlin-Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) wollen Experten am Donnerstag eine 100 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärfen.

Neuer PC von i7 6700 mit Nvidia 970 zu Ryzen 7 8700GIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Bereits im Februar mussten Anwohner in Schmargendorf wegen einer Bombe ihre Wohnungen verlassen. Nun wurde erneut ein Blindgänger gefunden. Am Donnerstag erfolgt die Entschärfung.

6700 Menschen müssen in Berlin-Schmargendorf ihre Wohnungen wegen einer Weltkriegsbombe verlassen. Der S-Bahn-Verkehr wird teilweise eingeschränkt und die A100 teils gesperrt.

Bombenentschärfung in Berlin-Schmargendorf: Evakuierung „zu 80 Prozent abgeschlossen“6700 Menschen müssen in Berlin-Schmargendorf ihre Wohnungen wegen einer Weltkriegsbombe verlassen. Der S-Bahn-Verkehr wird teilweise eingeschränkt und die A100 teils gesperrt.

Bombenentschärfung in Berlin-Schmargendorf: Evakuierung fast abgeschlossen – Entschärfung vorbereitet, U3 und Ringbahn unterbrochen6700 Menschen müssen in Berlin-Schmargendorf ihre Wohnungen wegen einer Weltkriegsbombe verlassen. Der S-Bahn-Verkehr wird teilweise eingeschränkt und die A100 teils gesperrt.

