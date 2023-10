600 kg Pasta: Die etwas andere Haas-Bilanz

Im vierten Formel-1-Jahr musste der jüngste Rennstall in der Startaufstellung einen schmerzlichen Rückschritt hinnehmen: Konnten die Haas-Piloten Kevin Magnussen und Romain Grosjean 2018 noch insgesamt 18 Punktefahrten und den fünften Tabellenplatz in der Team-Wertung verbuchen, musste man sich 2019 mit sieben Top-10-Plätzen und dem neunten WM-Rang begnügen.

Trotzdem gab sich Teamchef Günther Steiner nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi, das mit den Plätzen 14 und 15 auch nicht nach Wunsch ausfiel, kämpferisch. «Wir haben in der Saison 2019 einiges abbekommen, aber wir werden zurückschlagen», kündigte der Südtiroler an. «Ziel ist es, die vergangenen Monate zu vergessen und die nächste Saison da zu beginnen, wo wir 2018 aufgehört haben.»einige beachtliche Zahlen zur Saison 2019.

Die meisten davon spulten sie auf dem knapp sieben Kilometer langen Circuit de Spa-Francorchamps ab, die wenigsten auf einer genauso traditionsreichen Strecke, dem altehrwürdigen Silverstone Circuit. Die meisten der insgesamt 5659 Runden drehten sie in den Häuserschluchten von Monte Carlo. headtopics.com

Auch die Boxencrew war gefordert, in allen 21 Grands Prix absolvierten sie insgesamt 64 Reifenwechsel im Renntrimm. Vor allem im Regenchaos auf dem Hockenheimring waren sie gefordert, dort absolvierte das Haas-Duo wegen der wechselhaften Wetterbedingungen am Rennsonntag insgesamt elf Boxenstopps.

Das Rennteam legte beachtliche 184.775 km im Flugzeug zurück und für die bis zu 100 Teammitglieder umfassende Mannschaft an der Strecke wurden insgesamt 7000 Hotel-Übernachtungen gebucht. In der Hospitality konsumierten die Team-Mitglieder und Gäste rund 15.000 Tassen Tee und knapp 27.000 Espressos serviert. Die Köche verarbeiteten im Verlauf der Saison etwa 13.000 Eier und 600 kg Teigwaren.1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Gaming PC zusammenstellen 2023: Die besten Setups zum selber bauen ab 600 EuroZeit für einen neuen Gaming-PC? Zusammenstellen und selber bauen oder fertig kaufen? Sieben aktuelle Setups ab 600€ von günstig bis 4K High-End. Weiterlesen ⮕

600 Millionen Afrikaner haben keinen Strom: Neue Lösung ist besser als AtomkraftMehr als 600 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika haben keinen Zugang zu Strom. Aufgrund der voranschreitenden Industrialisierung steigt die Nachfrage in vielen afrikanischen Ländern jedoch schnell an – nun erwägen einige Regierungen den Einsatz von Atomkraft. Weiterlesen ⮕

600 neue Plätze in Berlin: Flüchtlingsunterkunft am ehemaligen Flughafen Tempelhof erweitertDie Flüchtlingsunterkunft im früheren Flughafen Tempelhof ist größer geworden. Am Freitag wurde der Hangar 1 geöffnet. Weiterlesen ⮕

Hier landen 600 Männer aus Afghanistan, Syrien, TürkeiIn der monumentalen Abflughalle steht Feldbett an Feldbett. Die Männer, die hier in den letzten Tagen campiert haben, können jetzt umziehen. In Hangar 1 landen 600 Asylbewerber aus Afghanistan, Georgien, Moldau, Syrien, Türkei. Weiterlesen ⮕

Peugeot 3008: Hier 600 Euro günstiger leasenNeues Auto gesucht? Unter den Leasing-Deals der Woche sind Autos von Citroën, VW oder Seat. Wir zeigen, welche Angebote sich momentan besonders lohnen. Weiterlesen ⮕

Zwei Heimsiege für Österreicher Thomas GradingerDer in der IDM Supersport 600 engagierte Österreicher Thomas Gradinger gewinnt auf dem Red Bull Ring beide Läufe zur Alpe Adria- und Internationalen Österreichischen Meisterschaft der Klasse Superstock 600. Weiterlesen ⮕