60 Jahre 'Farin Urlaub': Jan Vetter feiert Geburtstag

Der Berliner Stadtteil Moabit in den frühen 1970er Jahren: Hier verbrachte der kleine Jan Vetter seine ersten Lebensjahre. Am 27. Oktober 1963 erblickte er in der Westzone des geteilten Berlin das Licht der Welt. Punkrocker mit Abitur: Nachdem er das Gymnasium erfolgreich abgeschlossen hatte, schrieb sich Farin Urlaub im Jahr 1981 an der Freien Universität Berlin für ein Archäologiestudium ein.

Doch Vetter und Felsenheimer konnten nicht lange getrennte Wege gehen: Im Jahr 1993 kam es zur vielumjubelten Wiedervereinigung der"Ärzte" - fortan mit Rodrigo"Rod" González am Bass.In den nächsten Jahren spielte Vetter mit den"Ärzten" unzählige Konzerte. Als das"Rock im Park"-Festival 1997 erstmals in Nürnberg stattfand, waren die Punkrocker dabei. Im Jahr 2007 und 2019 kehrten die Berliner nach Nürnberg zurück.

