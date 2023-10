60 Festnahmen nach anti-israelischen Ausschreitungen auf Flughafen von Dagestan

Flughafen nahm laut der russischen Luftfahrtbehörde am Montag den Betrieb wieder auf. Am Vortag hatten Dutzende Männer nach der Ankunft einer Maschine aus Israel den Flughafen auf der Jagd nach jüdischen Passagieren gestürmt. Das russische Außenministerium warf der Ukraine vor, bei den Ausschreitungen eine"Schlüsselrolle" gespielt zu haben.

Inmitten der auch international angespannten Lage wegen des Gaza-Kriegs hatte ein Mob am Sonntag Terminal und Landebahn desvon Machatschkala gestürmt, wo eine Maschine der russischen Fluggesellschaft Red Wing aus Tel Aviv auf dem Weg nach Moskau zwischengelandet war.

Einige Randalierer trugen Palästinenserfahnen oder riefen "Allahu Akbar", andere kontrollierten offenbar auf der Suche nach israelischen Staatsbürgern die Ausweise von Passagieren. Was aus den Insassen der Red-Wing-Maschine wurde, war zunächst unklar. headtopics.com

Gouverneur Sergej Melikow sagte, die Verantwortlichen für die Ausschreitungen würden bestraft. Laut seinem Innenministerium wurden bis Montag 150 Teilnehmer identifiziert und 60 von ihnen festgenommen. Die Fahndung nach weiteren Beteiligten dauere an.sagte, der Vorfall sei "größtenteils das Ergebnis einer Einflussnahme von außen". Dazu gehörten auch "Informationen von außen".

Präsident Wladimir Putin wird laut seinem Sprecher Peskow am Abend mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu, seinen Spionagechefs und weiteren Beratern über die "Versuche des Westens" sprechen, "die Ereignisse im Nahen Osten zur Spaltung der russischen Gesellschaft zu nutzen".Dagestans Gouverneur Melkow machte seinerseits "Feinde" seiner Regierung für den Sturm auf den Flughafen verantwortlich. headtopics.com

Die Bevölkerung in Dagestan ist ähnlich wie in Tschetschenien mehrheitlich muslimischen Glaubens. In Tschetschenien hatte Informationsminister Achmed Dudajew am Sonntag angesichts zunehmender anti-israelischer Spannungen zur Ruhe aufgerufen. Die russische Nachrichtenagentur Ria-Nowosti meldete gleichzeitig einen weiteren Angriff auf ein Jüdisches Zentrum in der Kaukasusrepublik Kabardino-Balkarien.

Antisemitische Ausschreitungen: Angeblich 20 Verletzte in Dagestan, USA verurteilen Sturm auf FlughafenDie Menge hatte nach israelischen Passagieren gesucht, Männer waren aufs Rollfeld gestürmt: Nach dem antisemitischen Übergriff in Dagestan kommt eine scharfe Reaktion aus Washington. Weiterlesen ⮕

Russland-Republik Dagestan macht die Ukraine für antisemitische Ausschreitungen am Flughafen Machatschkala verDer russische Politiker Sergej Melikow macht Russlands „Feinde“ für die Tumulte auf dem Flughafen Machatschkala verantwortlich. Auch der ukrainische Präsident äußerte sich zu dem Vorfall. Weiterlesen ⮕

Antisemitische Ausschreitungen: Angeblich 20 Verletzte in Dagestan, USA verurteilen Sturm auf FlughafenDie Menge hatte nach israelischen Passagieren gesucht, Männer waren aufs Rollfeld gestürmt: Nach dem antisemitischen Übergriff in Dagestan kommt eine scharfe Reaktion aus Washington. Weiterlesen ⮕

Russische Angaben: Angeblich 60 Festnahmen nach antisemitischem Sturm auf Flughafen in DagestanNach den Ausschreitungen am Flughafen von Machatschkala in der muslimischen Republik Dagestan berichtet Russlands Innenministerium von Dutzenden Festnahmen. Auch der Mufti mahnt zur Ruhe. Weiterlesen ⮕

Russische Angaben: Angeblich 60 Festnahmen nach antisemitischem Sturm auf Flughafen in DagestanNach den Ausschreitungen am Flughafen von Machatschkala in der muslimischen Republik Dagestan berichtet Russlands Innenministerium von Dutzenden Festnahmen. Auch der Mufti mahnt zur Ruhe. Weiterlesen ⮕

60 Festnahmen nach Sturm auf Flughafen in DagestanNach dem Sturm zahlreicher Menschen auf einen Flughafen der mehrheitlich muslimischen russischen Republik Dagestan sind nach Behördenangaben zahlreiche Personen festgenommen worden. Weiterlesen ⮕