6:0 inklusive Salto-Jubel: Vizemeister Melbourne chancenlos gegen Adelaide

Schwieriges Wochenende für Mercedes GP in MelbourneMercedes GP konnte die hohen Erwartungen in Melbourne nicht erfüllen. Schumacher wurde in der ersten Runde von Alguersuari getroffen und musste das Rennen vorzeitig beenden. Auch Rosberg wurde Opfer eines Unfalls mit Barrichello. Das Team war insgesamt unzufrieden mit dem Wochenende. Weiterlesen ⮕

Hülkenberg freut sich über positiven Freitag in MelbourneNico Hülkenberg ist einer der wenigen Fahrer im Startfeld 2014, die sich über einen guten Freitag von Melbourne freuen dürfen, selbst wenn sein Tag im Kiesbett endete, nach einem harmlosen Dreher. Weiterlesen ⮕

Verstappen freut sich auf den Saisonauftakt in MelbourneMax Verstappen ist bereit für das erste Rennen der Saison in Melbourne. Er freut sich auf das Kräftemessen und die Herausforderungen der Strecke im Albert Park. Trotz der Regeländerungen und des Motorenwechsels ist er zuversichtlich und sieht seine Performance als vielversprechend an. Weiterlesen ⮕

Formel 1 2016: Saisonstart Melbourne am 20. März​Die «Australian Grand Prix Corporation» (AGPC) liess die Katze am Nachmittag aus dem Sack, am Abend bestätigte der Autoverband FIA: die Formel-1-Saison 2016 beginnt am 20. März. Weiterlesen ⮕

Vormerken: Samstag 10 Uhr Speedway-GP MelbourneDrei Punkte braucht Greg Hancock maximal, um zum vierten Mal Speedway-Weltmeister zu werden. Der finale Grand Prix aus Melbourne wird am Samstagmorgen auf Youtube live übertragen. Weiterlesen ⮕

3. Liga live bei MagentaSport: Saarbrücken gegen Dresden abgebrochen, Luginger stützt Trainer Ziehl / Aue Vierter! Dotchev 'freut sich über jeden Punkt', Sportchef Heidrich will 'oben dranbleiben'München (ots) - Gute Laune, schlechte Laune! Der letztjährige Vizemeister Freiburg verliert erneut, kassiert gegen Aue ein 0:1, die 8. Niederlage nach 13 Spieltagen - Vorletzter. Aue hingegen klopft wieder Weiterlesen ⮕