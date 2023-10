58-Jähriger bei Überfall in Hagen lebensgefährlich verletzt

Hagen (dpa/lnw) - In seiner eigenen Wohnung hat ein 58-Jähriger in Hagen bei einem Überfall lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Am Montagmorgen griff der vermummte Tatverdächtige den Wohnungsinhaber in einem Mehrfamilienhaus mit einem schlagstockartigen Gegenstand an und verletzte auch seine 55-jährige Ehefrau, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Mann kam demnach in eine Spezialklink. Auch seine Ehefrau kam ins Krankenhaus. Gesucht werden nun Zeugen.

