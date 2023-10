54 Jahre: Miriam Margolyes lebt nicht mit Partnerin zusammen

-Filmen bekannt vorkommen, in denen sie die liebenswerte Kräuterkundelehrerin Professor Sprout verkörpert hatte. Während die Schauspielerin zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, hat sie in der Liebe scheinbar umso mehr Glück: Schon seit 54 Jahren lebt sie mit ihrer Partnerin Heather Sutherland in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Nun erklärt Miriam, warum sie nach der langen gemeinsamen Zeit dennoch nicht mit ihrer Partnerin zusammenwohnt! "Wir leben nicht zusammen, weil wir beide berufstätige Frauen sind. Sie ist Historikerin und Akademikerin und ich bin Schauspielerin"". Zudem lebe ihre Frau in Amsterdam. Trotz der Entfernung versuchen die beiden so oft wie möglich zusammen zu sein. Während Miriam ihre Liebste zwar gerne in den Niederlanden besucht, gefalle es dieser jedoch in London, wo der"Harry Potter"-Star wohnt, nicht so gut.

Miriam ist bekannt dafür, mit ihrer Homosexualität offen umzugehen: Im Juni zog sie für die Pride Ausgabe der"Wir sind alle so unsicher. Die Menschen haben oft Angst, und ich habe immer versucht, ihnen ein gutes Gefühl zu geben und die Qualen ein wenig zu erleichtern." headtopics.com

Weiterlesen:

promiflash »

Wolfgang Niersbach: Ex-DFB-Präsident heiratet 23 Jahre jüngere PartnerinStar-News des Tages im GALA-Ticker: Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach heiratet Marion Popp +++ Oliver Pocher will in bestimmte Projekte seine schlechte ... Weiterlesen ⮕

Charlotte Würdig: So steht sie zu Sidos neuer PartnerinCharlotte Würdig und Co. Weiterlesen ⮕

Miriam Neureuther zeigt beim Eisbaden ihre MuskelnBereits einige Male zeigte sich Miriam Neureuther beim Eisbaden. In ihrem letzten Post auf Instagram ist auch ihr durchtrainierter Körper zu sehen. Weiterlesen ⮕

Nicht-öffentliche Veranstaltung: SPD ehrt Schröder für 60 Jahre ParteimitgliedschaftNicht alle in der SPD sind damit einverstanden: In Hannover erhält Altkanzler Schröder eine Urkunde für 60 Jahre Parteimitgliedschaft. Er erscheint dazu gut gelaunt - und spielt die Ehrung herunter. Weiterlesen ⮕

Giovanni Zarrella: 'Ich hatte viele Jahre, die nicht erfolgreich waren'Mit der Band Bro'Sis gelang ihm der Durchbruch – heute füllt er ganze Konzerthallen und begeistert ein Millionenpublikum. Doch der Musiker kennt auch schwierige Zeiten. Weiterlesen ⮕

Bayern: Mord an Mutter: Elf Jahre Freiheitsstrafe für 21-JährigenAktuelle Nachrichten aus Bayern Weiterlesen ⮕