5000 Stellen zur Abwicklung der Kindergrundsicherung geplant: "Das zusätzliche Personal bedeutet eine Bürokratieentlastung für die Bürger", bekräftigt Bundesfamilienministerin Lisa Paus. - Erneut sorgt das Sozialprojekt für Krach in der Koalition. Die FDP will den Vorschlag von Ministerin Paus zur Schaffung tausender neuer Stellen nicht mittragen. Auch der Zeitplan steht auf der Kippe. Die geplante Kindergrundsicherung sorgt weiter für Ärger in der Ampel-Koalition.

Besonders aus der FDP-Fraktion gibt es heftige Kritik an den bisherigen Vorschlägen von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) zur Umsetzung des Milliardenprojekts. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Johannes Vogel, lehnt die von Paus gewünschte Schaffung tausender neuer Stellen entschieden ab. "Warum das Familienministerium gerade jetzt die ebenso alte wie absurde Forderung nach 5000 neuen Stellen wiederholt hat, erscheint rätselhaft", sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentu

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

5000 Stellen zur Abwicklung der Kindergrundsicherung geplantErneut sorgt das Sozialprojekt für Krach in der Koalition. Die FDP will den Vorschlag von Ministerin Paus zur Schaffung tausender neuer Stellen nicht mittragen. Auch der Zeitplan steht auf der Kippe.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Neue Behörde, weniger Bürokratie: Paus verteidigt 5000 neue Stellen für KindergrundsicherungDie Kindergrundsicherung ist das große sozialpolitische Projekt der Ampel. Gerade den Grünen liegt sehr viel daran, doch bei der Umsetzung hakt es. Jüngstes Hindernis sind Pläne von Familienministerin Paus, dafür eine neue Behörde einzurichten. Statt mehr, soll die Folge weniger Bürokratie sein.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

„Bringschuld des Staates“: Paus verteidigt geplante 5000 neue Stellen für KindergrundsicherungBei der Umsetzung der großen Sozialreform hakt es immer noch. Unklar ist, wann welcher Teil kommt. Die Familienministerin von den Grünen bleibt optimistisch.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 13:24 Russische Behörden: 5000 Kinder aus Grenzregion Belgorod evakuiert +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Klosterhalfen verpasst Sieg und Olympia-Norm bei Osterlauf5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat beim traditionellen Osterlauf in Paderborn Rang drei belegt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

IMSA-Rennen in Daytona: 5000 Fans werden zugelassenBereits am 4. Juli geht in der amerikanischen IMSA Serie die Saison 2020 weiter. Dafür wurde ein Rennen auf dem Daytona International Speedway angesetzt. Nun wurde beschlossen, dass auch Zuschauer mit dabei sein dürfen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »