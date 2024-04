50-jähriges Bestehen des Westfalenstadions

In Dortmund feiert man heute das 50-jährige Bestehen des Westfalenstadion s, jetzt Signal Iduna Park . Der Fußball tempel wurde am 2. April 2974 eröffnet. Die Choreografie auf den Rängen ist eindrucksvoll.Während der laufenden Spielzeit treffen beide Klubs nun bereits zum dritten Mal aufeinander. Bisher stehen zwei Siege des VfB zu Buche – beide daheim errungen. Die Hinrundenpartie vom 11.

Spieltag ging mit 2:1 an die Schwaben, die Anfang Dezember im Achtelfinale auch noch die Pokalsaison des BVB beendeten (2:0). Für den letzten Borussen-Erfolg müssen wir lediglich anderthalb Jahre zurückschauen. Im Oktober 2022 gewannen die Schwarz-Gelben im Signal Iduna Park mit 5:0. Bliebe noch die Frage nach dem letzten Stuttgarter Auswärtssieg in Dortmund. Der stammt vom Dezember 2020 und fiel mit 5:1 ebenfalls deftig aus. Das kostete damals übrigens Lucien Favre den Trainerjob und Edin Terzić übernahm anschließend erstmals das Kommando bei den Westfale

Dortmund Westfalenstadion Signal Iduna Park Fußball Jubiläum

