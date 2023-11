50-jährige Frau stirbt bei Unfall auf der A12

Eine 50 Jahre alte Frau ist auf der A12 am Freitagabend zwischen einen LKW und die Leitplanke geraten und gestorben. Die 50-Jährige war auf der A12 zwischen Friedersdorf und Storkow (Mark) in Richtung Frankfurt (Oder) unterwegs, wie die Polizei Brandenburg am Samstag mitteilte. Die Autofahrerin geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf den Standstreifen. Als sie zurück auf die Fahrbahn wechseln wollte fuhr sie gegen einen LKW. Dadurch geriet sie zwischen den LKW und die Leitplanke

. Dabei fuhr ein weiteres Auto auf das Fahrzeug der 50-Jährigen. Der Fahrer des Autos verletzte sich leicht. Nach Polizeiangaben ist noch ungeklärt, ob die Frau direkt durch den Unfall verstarb, oder ob zuvor ein medizinisches Problem vorlag. Der LKW-Fahrer wurde nicht verletzt

:

TAGESSPİEGEL: Zwischen Lkw und Leitplanke geraten: Autofahrerin stirbt bei Unfall auf der A12 in BrandenburgAus ungeklärten Gründen gerät eine 50-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf den Standstreifen der A12. Als sie zurück auf die Fahrbahn will, gibt es einen folgenschweren Unfall.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

MORGENPOST: Autofahrerin stirbt bei Unfall auf der A12Eine Autofahrerin wurde auf der A12 zwischen einem Lkw und einer Leitplanke eingeklemmt. Die Blaulicht-News im Blog.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Werkstatt lagert Reifen - und verschwindet in VersenkungWeil eine Neu-Ulmer Autowerkstatt ihre Winterreifen unterschlagen haben soll, hat eine Frau den Inhaber angezeigt.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: 49-Jährige gerät unter Tram: Frau bei Straßenbahn-Unfall in Berlin-Mitte lebensbedrohlich verletztEine 49-Jährige überquert die Torstraße und wird dabei von einer Straßenbahn erfasst. Die Frau erleidet innere Verletzungen sowie Verletzungen im Kopf und kommt in ein Krankenhaus.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

MOPO: Tragischer Unfall auf Autobahn im Norden: Auto brennt aus, junge Frau stirbtTödlicher Unfall nahe Parchim (in Mecklenburg-Vorpommern): Eine Frau aus Niedersachsen ist auf der Autobahn 24 gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache

Herkunft: mopo | Weiterlesen »

BILD: Tragischer Unfall: 80-jährige Frau von Lieferfahrzeug erfasstEine 80-jährige Frau wurde von einem Lieferfahrzeug erfasst und kämpfte vergeblich um ihr Leben. Der Unfallverursacher leidet seitdem unter einem Trauma.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »