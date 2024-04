50 Jahre Revierderby: Das erste Tor fiel bei einem Frauen-Freundschaftsspiel

Heute vor 50 Jahren stieg das erste Revierderby im damaligen Westfalenstadion. Das erste Tor fiel allerdings schon vorher - bei einem Spiel zweier Frauenmannschaften. Am 2. April 1974, heute vor 50 Jahren, stieg das allererste Spiel im damaligen Westfalenstadion, der Heimstätte von Borussia Dortmund.

Das allererste Tor fiel damals auch sogleich und die Legende, die oft erzählt wurde und bei vielen Fans haften blieb, besagt: Es war - ausgerechnet - ein Schalker, der sich auf diese Weise in der BVB-Historie verewigte. Es stimmt zwar, dass am 2. April 1974 das erste Revierderby im heutigen Signal Iduna Park vor rund 47.000 Fans ausgetragen wurde und Schalke das Freundschaftsspiel mit 3:0 gewann. Das erste Tor fiel allerdings vorher durch eine Spielerin des TBV 08 Mengede aus der Frauen-Bezirksliga. Das Dortmunder Stadtteilteam trat im Vorprogramm der Männer gegen den VfB Waltrop aus der Nähe von Recklinghausen an - der letztlich mit 2:1 siegt

