50 Jahre Renault 5 TL: Als der Markencup in Hockenheim Premiere feierte

Vor 50 Jahren starteten 44 Renault 5 TL im Renntrimm in Hockenheim zur wilden Premiere eines Markencup s, der sich sehr schnell zum Publikums-Hit entwickelte. Das erste April-Wochenende 1974 gilt als eines der Denkwürdigsten in der Historie des Motodroms von Hockenheim . Was vor einem halben Jahrhundert am 6. und 7. April vor prall gefüllten Zuschauerrängen mit einem eher unglücklichen Premiere -Rennen begann, entwickelte sich in kürzester Zeit zum attraktiven Publikums-Hit.

Gleich reihenweise kippten damals die schwachbrüstigen Fünfer um oder produzierten haarsträubende Überschläge

Renault 5 TL Hockenheim Markencup Premiere

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Renault bietet eine Wiederauflage des Renault 5 und eine Batterieversion des nächsten Clio anRenault bietet ab diesem Jahr eine Wiederauflage des Renault 5 als neuen elektrischen Kleinwagen an. Darüber soll es zukünftig laut einem Bericht eine Batterieversion der nächsten Clio-Generation mit Fokus auf Familien geben.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Ampere-Aktie kommt nicht: Renault bläst Ampere-Börsengang ab - Renault-Aktie dennoch höherDer französische Autobauer Renault hat den Börsengang seiner Elektroauto- und Softwaresparte Ampere abgesagt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Renault-Aktie wieder in der Spur: Renault fährt nach Milliardenverlusten Gewinn einDer Autobauer Renault hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Geschäft gemacht und auch wieder einen Gewinn erzielt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Renault-Aktie steigt: Renault entwickelt wohl Neuauflage seines elektrischen TwingosDer französische Autobauer Renault legt Insiderangaben zufolge mit der Entwicklung einer Neuauflage des elektrischen Twingo los.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Einer der größten Fantasy-Blockbuster der letzten Jahre feiert heute TV-PremiereKino aus aller Welt ist wie reisen, ohne vom Sofa aufzustehen. Fremde Kulturen und neue Sichtweisen – davon kann man nie genug haben.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Umbau Hockenheim: Eine Kastration als Notlösung​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Was waren eigentlich die Hintergründe, um dem Hockenheimring die schönen Waldgeraden wegzunehmen? Wieso diese Kastration?

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »