50 Halloween-Sprüche für Kinder und Erwachsene

, die Ihnen neue Inspiration für die Einladung oder die WhatsApp-Nachricht liefern." wünschen. Falls Sie aber lieber mit Halloween-Sprüchen Gruselstimmung verbreiten wollen, können Sie unsere 50 Vorschläge nutzen. Wir haben Ihnen Halloween-Sprüche für Kinder und lustige Sprüche für Erwachsene zum Versenden auf WhatsApp zusammengestellt. Außerdem finden Sie Sprüche für die Einladung zur Halloween-Party.

Gebt ihr Süßes in die Tüten, müsst ihr euch nicht vor uns hüten. Macht ihr uns die Türe zu, gibt's Saures im Nu!Wir klingeln hier in Saus und Braus, rückt bitte euren Süßkram raus! Freche und lustige Halloween-Sprüche für Erwachsene: Das können Sie Ihren Freunden an Halloween schreiben

Auch als Erwachsener kann man sich dem Halloween-Spaß hingeben - wer Sie vom Gegenteil überzeugen will, sollte einfach mit einem kleinengehen Erwachsene sogar"trick-or-treating" in ihrer Nachbarschaft. In Deutschland ist das aber weniger üblich. Falls Sie trotzdem Halloween-Stimmung verbreiten wollen, versuchen Sie es mit diesen englischen Sprüchen: headtopics.com

What do you get when you divide the circumference of your jack-o’-lantern by its diameter? – Pumpkin Piparty? – Because he had no body to go with!Know why mummies never reveal their true age? – ‘Cause they like to keep it under wraps.Kurze Halloween-Sprüche für Erwachsene: So wünschen Sie"Happy Halloween" über WhatsAppund ich will mir einen Reim aus der Nase ziehen: Lass dich heute richtig gruseln, wenn Geister um die Häuser wuseln.

Heute wandeln die Toten umher, doch die Couch zu verlassen fällt mir schwer. Drum werde ich unter der Decke kauern, während die Monster draußen lauern.Heute sind die Geister auf Zack und treiben allerlei Schabernack. Doch aller Trubel zieht vorbei, ich hoffe dein Tag ist stressfrei! Happy"Wir alle werden manchmal ein bisschen verrückt." ("Psycho")"Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht. headtopics.com

