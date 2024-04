5 Übungen zur Fettverbrennung und Straffung der Bauchmuskeln

Das Fett, das sich am Bauch ansammelt, gehört sicherlich zu den schwierigsten, um es loszuwerden. Neben einer gesunden und ausgewogenen Ernährung ist es wichtig, die richtigen gezielten Übungen zu machen, die direkt auf das lokalisierte Fett wirken können. Im Folgenden schlagen wir 5 Übungen vor, die zwar intensiv sind, aber zu Hause gemacht werden können und sich auf den Bauchbereich konzentrieren, um Fett zu verbrennen und die Bauchmuskeln zu straffen.

Führen Sie 3 Sätze jeder Übung mit jeweils 10-12 Wiederholungen durch. Denken Sie daran, konsequent zu sein, wenn Sie die ersten Ergebnisse nach den ersten zwei Wochen sehen möchten. 1. V-förmige Bauchmuskeln Legen Sie sich auf eine Matte, strecken Sie Ihre Arme hinter den Kopf und strecken Sie Ihre Beine aus. Halten Sie Ihre Bauchmuskeln während der gesamten Übung immer angespannt. 2. Plank mit Knie zur Brust Ausgehend von der klassischen Plank-Position strecken Sie Ihre Arme und bringen ein Knie zur gegenüberliegenden Schulter, um für 1 oder 2 Sekunden das Gleichgewicht zu halten. Gehen Sie zurück in die Ausgangsposition und wiederholen Sie die Übung mit dem anderen Bein. 3

