5-jähriger Junge in der Sächsischen Schweiz vermisst

In der Sächsischen Schweiz gilt ein 5-jähriger Junge seit 13 Uhr als vermisst. Er war auf einem roten Laufrad unterwegs, als er plötzlich verschwand.Der in der Sächsischen Schweiz vermisste 5-jährige Junge wurde von der Polizei gefunden. Man habe ihn „mit leichten Blessuren aufgefunden“, schreibt die Polizei Sachsen auf X. Der Junge werde jetzt in Sicherheit gebracht. Er galt seit 13 Uhr als vermisst.äußerte die Familie des Kindes ihre Erleichterung.

Der Anruf der Polizei sei für die Mutter „der schönste Anruf meines Lebens“ gewesen. Dem Jungen gehe es abgesehen von ein paar Schrammen gut, so die Familie.Rathen – In der Sächsischen Schweiz wird ein 5-jähriger Junge vermisst. Er war am Ostersonntag gemeinsam mit seiner Familie am Amselsee bei Rathen unterwegs, als er plötzlich verschwand. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem kleinen Jungen – bisher fehlt jedoch jede Spu

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vermisstes Kind in der Sächsischen Schweiz: Junge (5) bei Ausflug verlorenRathen (Sachsen) – Große Sorge um einen kleinen Jungen in der Sächsischen Schweiz. Das Kind (5) wird seit Sonntag, 13 Uhr, vermisst.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Jonas (5) nach Osterspaziergang in der Sächsischen Schweiz vermisst: Polizei Dresden bittet Bevölkerung um HilfeAls die Familie am Ostersonntag in der Sächsischen Schweiz spazieren geht, verschwindet der Junge plötzlich. Die Polizei bittet um Hinweise!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Berliner Funkausstellung wird bald 100 Jahre alt: „Die junge Generation soll die Messe feiern“Die IFA 2024 soll etwas ganz Besonderes werden. Zum Jubiläum plant der neue Geschäftsführer große Konzerte im Messe-Sommergarten und Pop-up-Stores in der Innenstadt.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Junge (5) nach Familienausflug in Sächsischer Schweiz vermisst – Polizei sucht mit HubschrauberTäglich werden in Deutschland ca. 150-300 Personen als vermisst gemeldet. Die Hälfte aller Vermisstenanzeigen klärt sich in der Regel binnen einer Woche. Knapp 80% werden innerhalb eines Monats aufgeklärt und von nur rund 3% aller vermissten Personen fehlt auch nach einem Jahr noch jede Spur.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Junge (5) nach Familienausflug in Sächsischer Schweiz vermisst – Polizei sucht mit HubschrauberTäglich werden in Deutschland ca. 150-300 Personen als vermisst gemeldet. Die Hälfte aller Vermisstenanzeigen klärt sich in der Regel binnen einer Woche. Knapp 80% werden innerhalb eines Monats aufgeklärt und von nur rund 3% aller vermissten Personen fehlt auch nach einem Jahr noch jede Spur.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Junge (5) nach Familienausflug in Sächsischer Schweiz vermisst – Polizei sucht mit HubschrauberTäglich werden in Deutschland ca. 150-300 Personen als vermisst gemeldet. Die Hälfte aller Vermisstenanzeigen klärt sich in der Regel binnen einer Woche. Knapp 80% werden innerhalb eines Monats aufgeklärt und von nur rund 3% aller vermissten Personen fehlt auch nach einem Jahr noch jede Spur.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »