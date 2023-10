4K-TV mit Ambilight zum Bestpreis bei Amazon: Dieser Philips-OLED spielt in einer Liga mit LG, Samsung und Sony

Der brandneue Philips OLED 808 bietet ein tolles Bild mit Ambilight, unterstützt die beiden HDR-Formate HDR10+ und Dolby Vision und eignet sich auch hervorragend zum Zocken. Aktuell gibt es die 65-Zoll-Variante bei Amazon zum neuen Tiefstpreis.Bei vielen modernen 4K-Fernsehern müsst ihr euch entscheiden: Entweder HDR10+ oder Dolby Vision. Nicht so beim: Das Mittelklassemodell unterstützt beide HDR-Formate und ist damit ideal für Streamingfans, die viele Dienste nutzen.

formuliert es im Test so: „Die Bildqualität des Philips 65OLED808 ist überragend, viel besser geht das derzeit kaum.” Kein Wunder, denn im Philips steckt einSpielefans dürfen sich beim OLED 808 über viele spannende Features wie ALLM und VRR freuen. Vor allem die geringe Eingabeverzögerung sticht ins Auge. Zudem unterstützt der Philips-TV, was zu einem noch besseren Bild führt.

kann der Philips nicht mithalten. Allerdings unterstützt der Samsung-Fernseher nur HDR10+ und kein Dolby Vision. Auch auf Ambilight muss verzichtet werden. Wer darauf keinen Wert legt, kann mit dem S90C über 400 Euro gegenüber dem Philips sparen. headtopics.com

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

RTX 4070: Hier bekommt ihr die WQHD-Grafikkarte gerade zum BestpreisSchnappt euch jetzt die günstige GeForce RTX 4070 bei Alternate im Angebot und genießt eure Lieblingsspiele in Zukunft in WQHD oder 4K! Weiterlesen ⮕

Kinderarzt über die Belastung von Erkältungsinfekten in dieser SaisonHerr Karsten berichtet, dass die Kinderarztpraxis derzeit extrem voll ist, da etwa 6,5 Millionen Menschen in Deutschland erkältet sind. Die Situation ist etwas höher als in der Vorpandemiezeit, aber noch nicht so dramatisch wie in der Vorweihnachtszeit. Weiterlesen ⮕

Sternzeichen: Liebe und Erotik in dieser WocheVenus und Jupiter versorgen dich mit Sexappeal. Singles können heiße Dates erwarten. In Beziehungen läuft es großartig. Selbstliebe ist wichtig. Weiterlesen ⮕

Lidl: Rückruf dieser WeintraubenLidl ruft eine Charge dunkler Weintrauben zurück. Betroffen sind vor allem zwei Bundesländer. Kunden können auch ohne Kassenbon die Trauben abgeben. Weiterlesen ⮕

FC Bayern: Dieser Mann erfüllt die Wünsche der StarsAm Mittwoch kommt der große FC Bayern nach Saarbrücken. Auch Sonny Scherer wird dann wieder mal in seiner Heimat sein. Der Saarländer kennt die Fußball-Stars des deutschen Rekordmeisters so gut wie kaum ein anderer. Er hat in München einen sehr besonderen Job: Er erfüllt Wünsche von Neuer, Kane & Co. Weiterlesen ⮕

FC Bayern: Dieser Mann ist rund um die Uhr für die Stars erreichbarAm Mittwoch kommt der große FC Bayern nach Saarbrücken. Auch Sonny Scherer wird dann wieder mal in seiner Heimat sein. Der Saarländer kennt die Fußball-Stars des deutschen Rekordmeisters so gut wie kaum ein anderer. Er hat in München einen sehr besonderen Job: Er erfüllt Wünsche von Neuer, Kane & Co. Weiterlesen ⮕