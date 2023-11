45-jähriger Mann in Landshut Opfer eines Raubs

Opfer eines schweren Raubs ist laut Polizeibericht am Freitag ein 45-jähriger Ergoldinger im Ursulinengäßchen in Landshut geworden. Zwei Unbekannte sollen den Mann gegen 13.30 Uhr angegangen und Geld gefordert haben. Dabei drückten sie ihn gegen die Wand und verletzten ihn an der Wange. Es gelang ihnen, mit 15 Euro geraubtem Bargeld zu flüchten. Beide Täter waren laut Polizei circa 25 Jahre alt, sprachen gebrochen Deutsch und hatten eine dunkle Hautfarbe.

Hinweise auf die Täter gehen an die Polizei unter 0871/2520

