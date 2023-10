40 Jahre taz Leibesübungen

40 Jahre taz LeibesübungenKeine Förderung für queere Filme?Stephan Anpalagan schreibt über Heimat und Identität.

Leibesübungen statt Sport: Eine historische PerspektiveDer Begriff 'Leibesübungen' wurde im Kaiserreich verwendet, um Sport, Turnen und paramilitärische Manöverspiele zu vereinen. Im Arbeitersport war hingegen der Begriff 'Körperkultur' gebräuchlich. Weiterlesen ⮕

50 Jahre Rallye-WM: Die 80er JahreDie 80er Jahre haben die Rallye-Weltmeisterschaft geprägt wie keine andere Dekade: Das Jahrzehnt der Exzesse. Zehn Jahre, in denen Autos schneller, lauter und viel träger wurden. Weiterlesen ⮕

Stephan Katt gewinnt Rennen in Osnabrück mit neuem BahnrekordNach einem schlechten Saisonstart konnte Stephan Katt in Osnabrück mit einem neuen Bahnrekord und der Maximalpunktzahl von 25 überzeugen. Er kletterte zusammen mit Dirk Fabriek und Andrew Appleton auf das Siegerpodest. Weiterlesen ⮕

Die erfolgreichsten Autoren Deutschlands der letzten zehn JahreSebastian Fitzek ist der erfolgreichste Autor Deutschlands der letzten zehn Jahre. Seine Bücher waren über 70 Wochen in den Bestsellerlisten. Das erfolgreichste Buch stammt von Maja Lunde. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Radio: Ein Rückblick auf die Meilensteine des HörfunksAm 29. Oktober 1923 wurde die erste Radiosendung in Deutschland ausgestrahlt. Doch andere Länder waren bereits weiter. Ein Blick auf die Entwicklung des Radios in Deutschland und weltweit. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Radio in Deutschland: Kann das Medium weiter bestehen?Eine Kiste im Wohnzimmer, die Musik spielt, und dazu noch spricht: Die Skepsis der Deutschen gegenüber dem Radio war zunächst groß. Doch Hörfunk wurde schnell beliebt und versorgte die Menschen mit Unterhaltung. 100 Jahre gibt es Radioprogramme in Deutschland und im Jubiläumsjahr hat Radio mehr Konkurrenz denn je: Fernsehen, Streaming, Social Media. Kann Radio weiter bestehen? Darüber reden Sebastian Klöß, Bitkom-Experte, und der Medienwissenschaftler Wolfgang Ernst. Weiterlesen ⮕