4:1 in Braunschweig: Fortuna springt vorerst auf Platz eins

Düsseldorf hat wie schon in der Vorwoche vier Treffer erzielt. Die Fortuna gewann in Braunschweig beim Debüt von BTSV-Interimstrainer Pfitzner mit 4:1. Der Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können. die Startelf gleich auf sieben Positionen. Marx, Behrendt, Kurucay, Nikolaou (nach Rotsperre zurück), Kaufmann, Multhaup sowie Ihorst ersetzten Ivanov, Caliskaner, Helgason (alle nicht im Kader), Wiebe, Decarli, Griesbeck und Amyn (alle Bank).

Pfitzners Debüt begann denkbar schlecht. Nachdem Vermeij noch die frühe Führung liegengelassen hatte (6.), schlug die Fortuna noch in der Anfangsviertelstunde doppelt zu. Erst stand Tzolis bei einer Kopfballverlängerung von de Wijs goldrichtig (12.), drei Minuten später erhöhte Vermeij nach mustergültigem Zuspiel vom Torschützen des 1:0 (15.).

Pfitzner reagierte auf die harmlose Vorstellung seiner Elf und tauschte zur Pause das Sturmduo aus. Viel veränderte sich dadurch zunächst nicht, bis die Niedersachsen plötzlich die Chance zum Anschlusstreffer bekamen. Krüger scheiterte an Kastenmeier und Joker Gomez setzte den Abpraller über den Querbalken (55.).Im direkten Gegenzug zeigte sich Tzolis kaltschnäuziger. headtopics.com

Lange hielt die Spannung aber nicht: Siebert stellte per Kopf nur fünf Minuten später den alten Abstand her. Die Fortuna musste erneut zittern, weil der VAR aufgrund eines vermeintlichen Handspiels des Torschützen eingriff - der Treffer hatte aber Bestand.Die wilden Minuten des VAR gingen im Anschluss weiter: Denn Video-Assistent Markus Schmidt meldete sich kurze Zeit später zum dritten Mal binnen zehn Minuten, nachdem Appelkamp Hoffmann überwunden hatte (67.).

Dies konnten die Flingeraner aber verschmerzen, da Braunschweig sie nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis brachte. Kurz vor Schluss stellte noch Tanaka den 4:1-Endstand her (90.+8), nachdem Niemiec zuvor nur auf das Tornetz gelupft hatte (80.).Durch den ungefährdeten Sieg übernahm die Thioune-Elf vorerst die Tabellenspitze. Allerdings können noch St. Pauli, Hamburg, Kiel und Hannover an den Düsseldorfern vorbeiziehen. headtopics.com

