37 Fahrzeuge für den zweiten Saisonlauf der Sportwagen-WM in Imola eingeschrieben

37 Fahrzeuge wurden für den zweiten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Imola eingeschrieben. 19 Hypercars fahren um den Sieg. Bei Cadillac sind nur zwei Piloten im V-Series.R nominiert.Die FIA WEC hat im März den Saisonauftakt 2024 in Katar absolviert. Rennen zwei findet dann am 21. April auf der Strecke in Imola statt. Dort war die WEC bislang noch nie unterwegs.. Nun wurde eine erste vorläufige Startliste für das Event in Imola verkündet.

Diese besteht erwartungsgemäß aus 37 Fahrzeugen - 19 Hypercars und 18 LMGT3-Autos. Wie aus der Liste zu entnehmen, wird Cadillac in Imola nur mit zwei Piloten antreten. Das sind Earl Bamber und Alex Lynn. In Katar saß noch der Franzose Sébastien Bourdais mit im V-Series.R. Da das Rennen in Imola aber auch «nur» über sechs Stunden geht, sollte die Belastung über die Distanz für zwei Piloten durchaus stemmbar sein. In der früheren Vergangenheit waren zwei Piloten pro Auto im Sportwagen-Sport sogar üblic

