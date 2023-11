350 Wohnungen weniger: Investor Vonovia reduziert Engagement in Potsdam

Konkret geht es um zwei Karrees in der Nähe des künftigen Zentralparks mit jeweils 10.100 Quadratmetern Grundfläche. Diese werden den Angaben zufolge „zum Einstandspreis, also ohne Mehrkosten für zwischenzeitliche Wertsteigerungen, an das Treuhandvermögen“ zurückgegeben.

Darüber hinaus werden zwei Baufelder miteinander getauscht: Der Entwicklungsträger erhält ein Baufeld in Parknähe und gibt dafür eines am sogenannten Stadtplatz Ost in der Nähe der Bundesstraße 2 ab. Damit übernehme der Konzern auch diesoll auf 140 Hektar ein neuer Stadtteil entstehen. Die Kasernengebäude wurden in den 1930er Jahren errichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg von den sowjetischen Truppen bis 1991 weiter genutzt.

Im Rathaus versucht man die Sache positiv zu sehen. Der Konzern entwickle das Herz von Krampnitz, sagte Rubelt bezogen auf den Stadtplatz am künftigen Eingang zum Stadtteil am Krampnitzsee. Die Planung für den quartiersprägenden und identitätsstiftenden Ort soll nun in einem Wettbewerb qualifiziert werden.

Außerdem ermögliche die Rückübertragung dieser Grundstücke, dass beispielsweise der kommunale Immobilienkonzern Pro Potsdam dort – anders als die Vonovia –Sozialwohnungen errichte. Unmittelbar wird sich der Grundstückstausch nicht auf den Wohnungsbau auswirken, denn die betroffenen Flächen wären ohnehin erst in mehreren Jahren für den Wohnungsbau infrage gekommen.Hintergrund des Deals ist die Krise in der Bau- und Immobilienbranche.

