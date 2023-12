35.000 Menschen in Lützerath – was für eine Eröffnung dieses absurden und so ereignisreichen Jahres. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich mit vielen anderen Menschen Anreisen nach Lützerath koordiniert, eine riesige Demonstration geplant und in ganz Deutschland immer wieder Aktionen organisiert. Wenige Wochen später standen Tausende Menschen im Schlamm und haben für den Erhalt dieses kleinen Dorfes gekämpft.

Es war ein skurriles Gefühl – auf der einen Seite stand die Angst, die Hoffnungslosigkeit, die mit dieser Räumung verbunden war, auf der anderen Seite standen diese Tausenden Menschen – eine vereinte Klimabewegung. Zwischen einem erdrückenden Gefühl und dem Wissen weitermachen zu müssen, war es für viele Menschen aus der Klimabewegung eine schwierige Zeit. In vielen Ecken der Bewegung war Wut zu spüren, es stand Angst im Raum.Die Hoffnungen an die neue Regierung standen der Entscheidung zum Abbaggern von Lützerath entgegen, der Entscheidung, nur einen halbherzigen Kohleausstieg zu formen. Doch genauso wussten alle: Aufgeben ist keine Optio





