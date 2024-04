310 Unternehmen werben bei der IdeenExpo um den Nachwuchs

05.04.2024

Mit noch mehr Ausstellern und Exponaten zum Mitmachen will die Technikmesse IdeenExpo im Juni wieder Hunderttausende Jugendliche aus ganz Deutschland nach Hannover locken. Das Ziel der Messe ist es, die jungen Besucher für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern und so auch dem Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken.