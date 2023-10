3-liga-spvgg-unterhaching-sv-waldhof-mannheim-Hobsch-trifft-doppelt

Noch vor drei Wochen hatte Angreifer Mathias Fetsch mit einem Viererpack quasi im Alleingang RW Essen besiegt

. Diesmal gegen den SV Waldhof Mannheim war es sein Sturmpartner Patrick Hobsch, der mit einem "Doppelpack" drei wichtige Punkte für die Spielvereinigung in trockene Tücher brachte (3./59.). Beim 3:0 (1:0) traf zwar auch noch Manuel Stiefler (74.) für die Rot-Blauen. Der Matchwinner war aber der Mann mit der Rückennummer 34.

Dabei ließ sich die Partie nach der frühen Führung per Elfmeter (Bahn brachte Hobsch im Sechzehner zu Fall) eher zäh an für die Mannschaft von Trainer Marc Unterberger. Der Aufsteiger hatte kaum Offensivaktionen und keinerlei weiteren Torchancen in der ersten Halbzeit. Der SV Waldhof dagegen beherrschte die Partie, erspielte sich zahlreiche Chancen und war die klar bessere Mannschaften in der ersten Hälfte. headtopics.com

Das zu deutliche Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Der SpVgg dürfte das angesichts des vorläufigen Sprungs auf den fünften Tabellenplatz aber ziemlich egal sein. Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr:

Weiterlesen:

BR24Sport »

Zweimal Hobsch: SpVgg Unterhaching bezwingt Waldhof MannheimZuhause ist Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching eine Macht, und das blieb auch gegen den SV Waldhof Mannheim so. Das 3:0 (1:0) dank Doppeltorschütze Patrick Hobsch und einer guten Chancenverwertung fällt allerdings etwas zu hoch aus. Weiterlesen ⮕

Hobsch trifft doppelt: Unterhaching schlägt MannheimSpielbericht zum Spiel SpVgg Unterhaching - SV Waldhof Mannheim Weiterlesen ⮕

Jay Khan überrascht seinen größten Fan ZuhausePrivatkonzert in der Küche Weiterlesen ⮕

Niedersachsen & Bremen: Entlaufener Kater nach eineinhalb Jahren wieder zuhauseAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen Weiterlesen ⮕

Bremen: Entlaufener Kater Simba nach eineinhalb Jahren wieder zuhauseNach eineinhalb Jahren konnten seine Besitzer ihn wieder in die Arme schließen: Kater Simba war in Bremen entlaufen und ist nun wieder zu Hause. Das teilte ... Weiterlesen ⮕

Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen im Libanon: Sehnsucht nach einem ZuhauseHunderttausende Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen leben im Libanon – ohne Rechte und Perspektive. Wie blicken sie auf den Krieg zwischen Israel und Hamas? Weiterlesen ⮕