3. Liga live bei MagentaSport: Hachings Keeper Vollath kriegt nach 3:0 -Sieg '200 Euro-Prämie', Hobsch für 2 Tore ein Bier / Mannheims nächste Pleite: 'Müssen Dreck weiterfressen, bis die Kurve kippt'

Der Druck auf Rüdiger Rehm und den SV Waldhof wird immer größer! Mannheim verliert in Unterhaching mit 0:3, bleibt auf einem Abstiegsplatz. Haching geht in der 3. Minute durch einen Elfmeter in Führung. Danach macht eigentlich Mannheim das Spiel, erarbeitet sich mehrere, gute Chancen, aber Mannheims Angriffsbemühungen verpuffen buchstäblich. Reden wollte nach dem Spiel kein Spieler der Mannheimer, die Fans verließen das Stadion schon teilweise vor dem Abpfiff.

Rüdiger Rehm, Trainer Mannheim:"Es ist schwer zu erklären, was wir verbrochen haben und was im Moment passiert. Wir kriegen hinten die Tore und machen vorne keinen rein. Wir machen aber im Endeffekt nicht so viel falsch. Ich habe auch nach dem 0:3 keinen gesehen, der aufgegeben hat. Die Jungs haben alles versucht, um den Anschlusstreffer zu machen. Dass das Spiel nach 70 Minuten 0:3 steht, ist für mich schwer zu erklären.

Über seine Ansprache nach dem Spiel im Kreis:"Ich habe den Jungs gesagt, dass wir gerade eine Phase haben, die unfassbar ist, Ich weiß nicht, was die Jungs verbrochen haben, dass sie so bestraft werden. Wir belohnen uns nicht und bestrafen uns.... Waldhof Mannheim darf zu diesem Zeitpunkt nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, aber wir stehen da. Wir haben jetzt eine Reaktion gezeigt, aber das Ergebnis ist frustrierend. Wir als Mannschaft kotzen ab.

Marc Unterberger, Trainer Haching:"Die Freude ist riesengroß! Die Erleichterung auch. Wir haben uns einiges vorgenommen, da wir wussten, dass wir in den letzten 3 Spielen echt ordentlich gespielt haben. Da wurden wir aber nicht belohnt. Jetzt ist es umso schöner mit dem ganzen Spielverlauf. Das war ein guter Tag für uns... Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir die Marionetten-Seile wieder in die Hand nehmen müssen. Sonst läuft uns das Spiel davon.

Rene Vollath, Haching, hielt seine Mannschaft in der 1. Hälfte mehrfach im Spiel:"Ich möchte Chancen vereiteln, dafür bin ich ja auch da. Fakt ist, wir hatten in der 1. Halbzeit keinen Zugriff und haben es unsauber gespielt. Wir sind nicht zufrieden. Wir haben jetzt in dieser Woche 6 Halbzeiten und wir wollen jede gewinnen. Die ersten 2 haben wir schon gewonnen. Passt also.

